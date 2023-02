Dressings et rangements, un intérieur au cordeau

Modularité et flexibilité

La modularité, pour un intérieur encore plus en adéquation avec nos modes de vie flexibles, voici le programme. On mise sur le côté pratique et l’accessibilité. Le ou les miroirs qui vous aident à peaufiner votre style du jour ou de la soirée intégreront volontiers les portes en version pivotante pour dégainer votre tenue et l’essayer en un tour de main. Avec ou sans paravent pour se changer, on valide !

Les intérieurs des tiroirs sont capables de multiplier les compartiments afin d’y nicher tous ces accessoires qui font la différence : collants, cravates ou encore nœud papillon… Les amatrices de chaussures soutiendront qu’une pièce entière serait nécessaire au moins pour y loger toutes les paires qui leur font de l’œil mais on peut très bien se contenter, pour un début déjà encourageant, de range-chaussures coulissants ou superposables au dressing.

La tendance est à la personnalisation des éléments, toujours plus poussée : il est désormais facile de présélectionner la couleur, l’aspect des portes et façades et même la profondeur des caissons de rangement. De même, les poignées et le type de fermeture (coulissante avec poignées ou bien par simple pression comme avec le système touche-lâche) donneront une autre dimension à vos préparatifs journaliers.

De quoi donner des idées pour créer son espace de rangement autre que le dressing. Quelques étagères murales, ou encore des niches à assembler, et voilà pourquoi pas une bibliothèque sympa à glisser dans la salle de vie ou pourquoi pas un meuble spécialement conçu pour ranger les jouets dans la chambre des enfants. Si le télétravail est encore une réalité pour vous, n’hésitez pas à vous lancer vous aussi et à définir votre bureau rêvé à peu de frais, professionnels ; on se laisse vite prendre au jeu !