Gros plans sur le teck

Indétrônable salon de jardin

Notre mobilier outdoor est soumis à rude épreuve, entre le soleil ardent toute l’année, le taux d’humidité mais aussi les averses tropicales, nombreux sont les salons d’extérieur n’ayant pas tenu la promesse de longévité. Ce n’est pas le cas du mobilier en teck, sa densité et sa souplesse lui confèrent la résilience indispensable à notre climat. Imputrescible et peu exigeant en termes d’entretien, il a également l’avantage de ne pas intéresser les nuisibles et de ne pas développer de champignons.

Ses nombreuses caractéristiques ne sont plus à prouver, en revanche en termes de modernité et de design, le teck avait un challenge à relever. Car si il était souvent choisi pour son aspect pratique, il était assez rare de trouver du mobilier d’extérieur avec une véritable touche design et ce à des prix raisonnables. Il se déclinait surtout dans des formes classiques, des bancs et chaises standard qui peuvent parfois manquer de charme. Défi relevé car vous n’êtes sûrement pas passé à côté de la diversification de l’offre en magasin et en ligne. Des formes arrondies, des assises plus larges et profondes avec la possibilité d’ajouter des coussins, des canapés d’extérieur aux lignes modernes tout en conservant un certain esprit du mobilier rétro aux inspirations du pacifique.