Je me fais mon cinéma

Si vous saviez les petits trésors que l’on y déniche !

Pour profiter d’une qualité d’image en full HD (déjà une très belle résolution pour vos grands débuts), les vidéoprojecteurs ont su aborder le virage technologique au point de se présenter comme de vrais concentrés à la pointe. Vous pouvez y brancher tout le matériel haute définition pour regarder le contenu de votre télévision, de vos lecteurs Blu-Ray et vos consoles de jeux-si vous êtes des gamers invétérés. Certains projecteurs comportent une connexion USB 3.0 pour y connecter vos disques durs externes. Le must : pouvoir gérer votre vidéoprojecteur et accéder à tous vos programmes en commande vocale.

Des images à capter sur des écrans projecteurs à accrocher au mur ou posés sur trépied. Des toiles conçues pour vous faire apprécier longtemps le plaisir de visionner vos programmes : elles sont traitées anti-jaunissement, anti-poussières, anti-gondolement et anti-énergie statique. Et quand ces écrans comprennent un dos occultant, vous aurez la possibilité de les utiliser devant une fenêtre ou une source lumineuse. On les déploie manuellement ou via télécommande, admirant au passage le silence qui accompagne la manœuvre. On se croirait vraiment invité pour une projection privée !

De manière à rendre l’immersion plus totale, les appareils se font toujours plus pointus pour vous faire bénéficier des meilleures avancées à domicile, à l’image de la haute résolution (« Hi-Res ») des lecteurs Blu-Ray qui offrent une lecture et une qualité d’enregistrement hors normes pour profiter au mieux de vos films, de vos séries mais aussi de votre musique.

Une écoute haute-fidélité délivrée via les enceintes des systèmes de home cinéma à même de vous plonger dans une bulle de son 3D très réaliste et garantissant une superbe expérience.

En général, cinq enceintes satellites, connectées à votre téléviseur ou à un vidéoprojecteur qui restituent à merveille les moindres détails et rendent des graves étonnants, des médiums aigus et des basses profondes.