La salle de bain s’ouvre sur la chambre

Il est important de questionner nos rythmes de vie avant de donner le premier coup de massue. Vos horaires et celles de votre moitié sont-elles synchronisées ? Car en réunissant chambre et salle de bain, les bruits peuvent être une nuisance pour celui encore au lit et qui a le sommeil léger. De plus s’il s’agit de l’unique salle de bain de votre logement et que vous avez des enfants, pensez qu’ils devront eux aussi se coordonner avec vos moments de détente et de sommeil pour se brosser les dents … l’idéal est donc de posséder une deuxième salle de bain accessible en dehors de votre chambre et disponible à la famille.

D’autre part, il apparaît évident que se doucher sous les yeux de son partenaire à un côté glamour et romanesque, l’utilisation des sanitaires n’a peut-être pas le même rendu. Si vous en avez la possibilité, installez des wc indépendants au sein de votre maison et préservez un peu de mystère pour les années à venir. Au-delà de la sphère de votre couple, pensez également à vos invités qui n’auront pas besoin de traverser votre chambre pour se rendre aux toilettes. Autant d’aspects de votre vie quotidienne qui doivent parfaitement s’adapter à l’ouverture de votre salle de bain sur la chambre à coucher.

Pour les points positifs, la salle de bain ouverte offre une ambiance relaxante, proche de celle d’un spa où il est possible de se détendre dans un bon bain chaud tout en regardant sa série ou en discutant avec son partenaire confortablement installé sous les draps. Comptez également sur une luminosité et aération naturelle car la chambre parentale est bien souvent dotée d’une ou plusieurs fenêtres. Rien de mieux que de se préparer au même endroit où l’on se douche, le tout en pleine lumière et sans le sentiment humide d’enfermement.

Enfin pour les plus timides, optez pour un espace semi cloisonné grâce à du claustra en bois noble qui fait son grand retour dans nos intérieurs ou encore des plaques de plâtres à tailler en forme d’arche. Une forme douce et très tendance, sans y installer de porte ou de rideaux afin de donner cette impression d’ouverture tout en protégeant subtilement les deux espaces. Deux solutions peu couteuse et facilement réalisable afin de se lancer doucement dans ce nouveau lifestyle.