Transformer votre chambre en petit jardin d’intérieur  

Astuces pour une végétalisation réussie



Disposer des plantes dans sa chambre à coucher peut paraître compliqué dans un espace souvent réduit mais l’idée principale afin de ne pas perdre en mètre carré est de miser sur des espaces suspendus et non au sol. Le rebord d’une fenêtre, des étagères, le haut d’un meuble ou encore une suspension sont des emplacements de choix afin de disposer vos plantes. Une jolie planche en bois clair au-dessus de votre porte pour un effet wahou tout en conservant vos espaces de rangement, des macramés pour un côté bohème et une sensation d’apesanteur, des plantes grimpantes dans l’encadrement d’une fenêtre sont autant de compositions simples à réaliser et permettent de ne pas empiéter sur l’espace. On mise également sur des espèces de petites tailles aux vertus dépolluantes et apaisantes. L’aloe vera demande peu d’entretien, elle est une plante très graphique qui en plus est utile à la vie quotidienne pour les soins de la peau et des cheveux. Si l’entretien n’est pas votre point fort, venez coupler l’aloe vera avec des sansevieria ou langue de belle-mère, Le jasmin et la lavande pour les couleurs douces mais aussi pour leurs odeurs divinement apaisantes pour des nuits reposantes. Le chlorophytum chevelu permet d’absorber le CO2 présent dans l’air et d’autres polluants de nos produits ménagers ou des peintures. Le contenant est aussi important que le contenu. Ainsi on choisit de jolis pots en céramique émaillée dans les tons nude, des paniers en guise de cache pot ou encore des vases en verre recyclé.

Mur Végétal

Si au contraire vous rêvez d’une véritable petite jungle, un aménagement qui donne du caractère à votre chambre et que l’on ne voit pas partout alors optez pour un mur végétal. Ces installations impressionnantes ne sont pas réservées aux grands hôtels ou aux intérieurs de designer. Ils s’installent très simplement chez les particuliers et vous en trouverez pour tous les budgets et dans toutes les dimensions. Certains kits prêts à l’emploi ne demandent pas une expertise en jardinage ou en aménagement d’intérieur. On vous livre le support, système d’arrosage et d’éclairage ainsi que les différentes plantes à installer. Il suffit de suivre les instructions afin de réaliser soi-même son mur végétal.

En revanche des solutions professionnelles vous permettront d’installer un mur végétal plus impressionnant et surtout sur-mesure. Une caractéristique à ne pas négliger afin qu’il s’adapte parfaitement à la disposition de votre chambre. Vous bénéficiez en prime des conseils d’entretien pour aider vos végétaux à grandir et s’épanouir dans leur nouvel environnement.