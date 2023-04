La beauté du béton ciré

Le raffinement sous bien des formes

Le béton ciré vous permettra de soigner vos effets, quel que soit l’espace que vous souhaitez mettre en valeur. L’intérieur, l’extérieur, les endroits humides comme la salle de bain ou en immersion, les sols, les murs, les meubles… Les supports ne manquent pas pour qu’il laisse exprimer ses talents, surtout qu’il existe de multiples coloris pour apporter du cachet à vos pièces ou une identité forte à vos espaces. Des teintes sombres comme l’anthracite, le noir ou le marron mais aussi acidulées comme le jaune, le rouge corail, en passant par les tonalités poétiques comme le sable ou le blanc nacré.

Il sait ainsi se fondre dans n’importe quel type d’architecture. A l’aise dans les villas contemporaines, le béton ciré a tout à fait sa place dans une maison d’inspiration créole, en harmonie avec des meubles en bois ou des objets de décoration d’époque.

A l’extérieur, il sublime une allée, une terrasse ou donne aux piscines des allures magnifiques en habillant les plages avoisinantes. A l’intérieur, il se fait remarquer, de belle manière, y compris dans des endroits où on ne l’attendait pas de prime abord, comme le dessus de marches et des contre-marches d’un escalier. Dans la cuisine, le revêtement trouve un terrain de jeu quasiment illimité puisque l’on pourrait très bien imaginer une décoration totalement sous le signe du béton ciré, du sol aux murs, en passant par les façades des placards, la crédence ainsi que le plan de travail ou encore l’îlot central.

A vous de laisser libre cours à votre imagination pour imprimer votre style en jouant avec la large palette qu’offre le nuancier. Bien évidemment, un total look n’est nullement interdit, en couvrance complète, et vous aidera à installer une ambiance. L’exemple le plus saisissant : l’anthracite laqué qui confère à votre pièce un style industriel aux allures métalliques. Les couleurs plus vives, quant à elles, vous permettront de dynamiser des portes de placards, qui pourront alterner avec une teinte plus sombre.

Une crédence en vert d’eau fait un sacré clin d’œil à un plan de travail en gris souris. La salle de bain se prête aussi merveilleusement bien à l’exercice. On constatera par exemple que le béton ciré voisine très bien avec du bois clair, que ce soit au sol comme aux murs.

Bonne nouvelle, enfin, si vous comptiez changer votre décoration : le revêtement se pose aisément par-dessus un revêtement existant, du carrelage notamment, après une préparation assez rapide du support.