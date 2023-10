La possibilité d’un îlot ?

Un îlot central, c’est convivial, tout le monde peut s’assoir d’un côté et discuter pendant que le dîner mijote de l’autre. Depuis que la cuisine est devenue la principale pièce de vie, les enfants y font leurs devoirs, les amis s’installent pour l’apéro, on y dîne sur le pouce perché sur un tabouret. « L’îlot central a bercé notre imaginaire. On l’a beaucoup vu dans les séries et les films américains, pays où les habitations sont en moyenne bien plus grandes que les nôtres. Mais s’il n’y a pas la place, ce n’est pas la peine d’y songer, prévient Camille Hermand.