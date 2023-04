Ma cuisine au goût du jour

La cuisine, la pièce préférée de bon nombre d’entre nous, est le terrain de jeu de prédilection des architectes et designers qui y trouvent tous les ingrédients pour laisser libre cours à leur créativité. Un espace à optimiser, une fonction à sublimer, des couleurs et des matières accessibles et désirables…

Un endroit qui encourage certaines audaces tout en confirmant le pouvoir attractif des nouveaux styles qui ont cette facilité à traverser les époques pour se présenter à nous sous un jour toujours inédit.

Votre cuisine au goût du jour ose la couleur et en joue y compris au mur. Si le total look blanc fait toujours fureur, les placards et plans de travail arborent fièrement les multiples nuances de vert, de bleu, de jaune…

Le noir, que l’on pourrait penser trop austère, trop dur pour une pièce censée éveiller et égayer nos sens, a su se frayer une place d’honneur dans de nombreux foyers, conscients de son incroyable pouvoir de séduction. Et en plus, il s’accorde très bien avec les autres coloris et se marie avec une large palette de matériaux.

Les teintes terreuses (brun, ocre ou terracotta) sont aussi plébiscitées, elles conjuguent authenticité et convivialité.