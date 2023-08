Ma salle de bains au naturel

Du tréfonds de la terre, on extrait une autre pépite qui a de quoi sublimer votre salle de bains et qui nous est familière, nous qui vivons sur une terre volcanique, le basalte, appelé également pierre de lave. Sa provenance laisse là aussi deviner une solidité à toute épreuve, doublée d’une esthétique qui oscille entre la beauté sauvage (avec d’adorables imperfections du matériau qui donne un aspect rugueux ou martelé) et le raffinement d’une pierre qui arbore des dehors raffinés et une enveloppe polie et aux finitions adoucies.