Parfaire sa déco avec la théorie des couleurs

Voici comment exploiter la puissance de la couleur pour décorer n’importe quel espace.

1. L’orientation de la pièce

L’orientation de la pièce influence la lumière naturelle et les tons de la pièce.

Catherine Jacob, Responsable du Design chez Hovia se spécialise dans la psychologie des couleurs et explique comment les choisir en fonction de l’exposition de la pièce.

Pièces orientées nord



Ces pièces reçoivent un flux de lumière naturelle tout au long de la journée, mais la lumière est généralement faible. Cela signifie que la pièce a un ton froid et peut sembler terne.

Pour balancer le froid, utilisez des tons chauds comme le rouge et l’orange. Vous pouvez également utiliser des blancs et des couleurs neutres avec des nuances chaudes si vous préférez un look minimal.

Pièces orientées sud



Baignées de soleil, les pièces orientées sud bénéficient de beaucoup de lumière directe et ont souvent un aspect jaune chaud.

Toutes les couleurs fonctionnent avec la lumière naturelle. Si vous souhaitez équilibrer la pièce vers quelque chose de plus neutre, ajoutez des nuances froides comme le bleu, vert ou violet.

Pièces orientées ouest

Une exposition ouest bénéficie du plus de soleil dans l’après-midi et la soirée. Mais avant les couleurs chaudes de l’heure dorée, la pièce peut sembler un peu triste et grise au cours de la journée.

Si vous utilisez cette pièce le plus souvent le matin, des tons chauds aideront à équilibrer les choses. Ou, si vous avez tendance à l’occuper le soir, optez pour un décor et des tons de peinture plus frais pour un look lumineux.

Pièces orientées est



Ces pièces reçoivent de la lumière le matin pour doucement s’assombrir au cours de la journée.

Utilisez des nuances froides et claires pour balancer l’éclairage tamisé, comme les bleus et les verts qui fonctionnent très bien en couleurs de transition. Évitez les rouges et les jaunes car ils peuvent être écrasants le matin lorsque mélangés à la lumière du soleil.

2. Créez vos propres couleurs

Pour créer une peinture, tout tourne autour des pigments.

Le décorateur d’intérieur et expert en peinture Edward Bulmer s’inspire beaucoup des pigments terreux (comme l’ocre jaune, le vermillon et le carmin) et des couleurs naturelles. Similaire à l’assaisonnement d’un chef, il appelle ces teintes terreuses « le sel et le poivre de la décoration ». Même en n’utilisant que de petites quantités, elles sont importantes pour obtenir le bon résultat de couleur.

Edward conseille de superposer des pigments minéraux artificiels avec des pigments de terreux naturels pour un équilibre parfait de la tonalité.

« Utiliser des couleurs avec une nuance de pigment terreux est la meilleure façon de créer un dialogue entre les éléments de votre décoration. »

Chez soi, des murs peints de couleurs neutres avec des pigments terreux auront un look plus doux et accommodant, et sont plus agréables pour les yeux au quotidien.

3. Familiarisez-vous avec le cercle chromatique

La plupart des gens ont déjà vu un cercle chromatique et sont familiers avec le concept des couleurs qui s’opposent et se complètent. Mais concrètement, comment utiliser le cercle chromatique ?

Ci-dessous, quelques conseils sur la création d’une palette de couleurs pour votre intérieur :

Les couleurs qui se font face sont des couleurs complémentaires , ce qui signifie qu’elles se marient bien (pour le plaisir de nos yeux !)

, ce qui signifie qu’elles se marient bien (pour le plaisir de nos yeux !) Les couleurs adjacentes sur le cercle sont des couleurs analogues . Les décorateurs d’intérieur aiment souvent prendre une couleur et l’associer avec les deux couleurs de chaque côté sur le cercle pour créer une palette agréable au regard.

. Les décorateurs d’intérieur aiment souvent prendre une couleur et l’associer avec les deux couleurs de chaque côté sur le cercle pour créer une palette agréable au regard. Les couleurs monochromatiques sont différentes nuances et teintes d’une même couleur. Ajouter du blanc pour l’éclaircir donne naissance à une teinte, tandis que l’assombrir avec du noir la transforme en nuance.

N’oubliez pas : les couleurs neutres contiennent des nuances, donc lorsque vous les associez à une teinte plus forte, vous voudrez choisir une couleur neutre avec une nuance complémentaire. Par exemple, une teinte bleue fonctionnera bien avec un ton blanc ayant une touche de chaleur dans sa nuance, comme l’ivoire (qui a une teinte jaune) ou le blanc navajo (qui a une teinte orange).

