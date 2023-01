Petite salle d’eau : pratiques, jolies

La salle d’eau se glisse facilement dans les surfaces biscornues. Un mur en biseau ne ferait pas un bon placard, mais convient très bien à une douche. Dans une pièce en soupente tout en longueur, Camille Hermand a pu placer une baignoire, et aménager en plus une buanderie. Grace à des aménagements sur-mesure, le moindre recoin est exploité. Quelques centimètres suffisent à prévoir un placard de rangement. Un grand miroir décuple l’espace.

Camille Hermand a ses « trucs » pour les optimiser : « L’ouverture doit être du bon côté. Parfois, il suffit de changer la porte de place pour pouvoir bien l’aménager. Au lieu d’une salle de bain tout en longueur ouvrant sur le couloir, on peut prévoir une porte centrale ouvrant sur la chambre, avec le lavabo à droite et la douche à gauche. »

Un chantier est toujours une histoire de choix. Choix des couleurs bien sûr, mais aussi dilemmes quant à la surface à attribuer à chaque pièce. C’est souvent sur la salle de bain que l’on peut gagner quelques mètres carrés. Les baignoires cèdent la place à des douches, et on préfère les petits cabinets de toilette individuels aux grandes salles de bain communes.