Spa à la maison

Idéal pour un meuble vasque, utiliser du marbre sur une petite surface permet à la fois de préserver un peu de budget pour le reste de la pièce mais aussi de se permettre une légère fantaisie en optant pour de la couleur. Un vert profond allier à de la robinetterie brossée noir ou un effet tie and dye envoutant sont les options les plus audacieuses du moment. Pour un effet plus dramatique, une dominance de noir dans les veines et nœud rappelle subtilement les illustrations de la Grèce antique où les soins du corps font légende.

N’hésitez pas à faire un tour du côté du grès cérame imitation marbre, vous trouverez une plus large variation de teinte, d’effet miroir ou mat. Le temps n’a pas d’effet sur son aspect, extrêmement robuste et réputé inaltérable, il donne à coup sûr des allures luxueuses à votre salle de bain qui vous fait voyager vers le plus voluptueux des spas.