AMÉNAGER SON ESPACE BUREAU CHEZ SOI

C’est la rentrée et quelle drôle de rentrée ! Après des mois de confinement à la maison, il se peut que nous ayons pris goût au home office. Travailler dans un environnement familier, trouver son rythme et sa routine laisse souvent place à une productivité boostée.

Pour ceux qui ont la chance de poursuivre l’aventure du télé-travail ou ceux qui souhaitent dédier un coin de la maison à un espace travail, dans ce dossier spécial rentrée, nous décryptons avec vous les différentes étapes de l’aménagement d’un bureau à la maison.



Et qui dit home office, dit bureau, la pièce maitresse de votre aménagement. Commencez par déterminer son emplacement. Si vous avez toute une pièce à disposition, préférez une position centrale et évitez de vous retrouver dos à la porte. Si vous ne disposez que d’un coin de votre habitation, il existe deux écoles. Face au mur pour améliorer la concentration ou alors face à une ouverture pour profiter de la vue.



La deuxième option nécessite néanmoins quelques aménagements. En travaillant sur un écran, attention aux faux jours et aux reflets. Des rideaux, des stores ou des volets vous permettront de réguler la luminosité en fonction de l’heure et de créer ainsi une ambiance agréable dans la pièce. Hormis la position du bureau, son choix est également primordial. Analysez vos besoins ainsi que vos tâches quotidiennes afin que votre surface de travail soit adaptée à vos modes de fonctionnement.



Avez-vous besoin d’un retour ou d’un plan unique ? Quelle profondeur ? Avez vous besoin d’être à plat ou un bureau d’architecte permettant l’inclination vous serait plus profitable ? A l’instar de nos amis suédois, un bureau réglable en hauteur pour travailler tantôt assis, tantôt debout ?

L’aspect est également un critère important, en bois brut, en verre, surface lisse ou en relief ? Prenez le temps de choisir avec attention votre bureau afin de créer votre espace de rêve. Pour optimiser à la fois l’espace et la créativité, misez sur les rangements. Choisissez des rangements fermés pour les outils, dossiers… le moins souvent utilisés, comme de jolies boîtes. Préférez des rangements ouverts, comme des pots ou panières, pour ce dont vous avez besoin à portée de main. Si vous utilisez quotidiennement beaucoup de documents papiers, un bureau équipé de tiroirs accessibles permettra une meilleure organisation de votre espace de travail.

Enfin, l’un des avantages d’installer un bureau à la maison, c’est bien évidement la décoration. Apportez votre touche personnelle pour un espace qui vous ressemblera à 100% et dans lequel vous serez heureux de vous rendre et passer du temps. Oubliez le mobilier austère d’entreprises, les chaises à petites roues noires et les tapis de souris en mousse. Un joli bureau en bois clair et une chaise couleur vert d’eau, des classeurs pastel ou encore quelques vases pour accueillir des fleurs fraîches en début

de semaine. Pour un apaisement total, quelques plantes vertes pour régénérer l’oxygène et améliorer la concentration.



Enfin, faites vous plaisir avec une ou plusieurs illustrations pour compléter le style de votre bureau, des photographies d’artistes locaux ou encore un tirage d’une de vos photos Instagram préférées, viendront parfaire le lieu.

Texte : Carol’ann AJANANY