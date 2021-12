Cuisine, bien choisir son évier et sa robinetterie

Texte : Carol’ann Ajanany – Photos : Pinterest

































Avec le temps, nous apprécions de plus en plus de se retrouver en famille, dans des intérieurs confortable et à nos goûts. C’est pour ces raisons que bien souvent, la cuisine est au cœur des rénovations lors d’un emménagement ou simplement quand l’usure ou la lassitude se fait ressentir. Il existe désormais tant de choix, les couleurs vives ne sont plus interdites à cette pièce chère à nos cœurs, les matériaux ont évolué afin de devenir esthétiques mais aussi pratiques et résistants ; et la robinetterie à l’époque reléguée au second plan devient aujourd’hui un élément irrésistible pour faire de votre cuisine un atout charme.

Il n’y a pas à dire, nos cuisines se sont professionnalisées. Les équipements et matériaux que l’on retrouvait autrefois uniquement dans les restaurants, sont désormais accessibles à nos intérieurs particuliers. Au-delà des nouvelles fonctionnalités que cela nous apporte, c’est toute une nouvelle gamme de produits comprenant la robinetterie, les éviers de toutes formes et dimensions, qui est à présent proposée aux cuisines ordinaires.

Robinets de pros

Une cuisine propre, lisse, aux poignées de meubles cachées, aux boutons de cuisson tactiles et aux robinets à tirettes ou rétractables fait les beaux jours des tendances 2021. Les deux modèles de robinets présentent des atouts indéniables, que ce soit pour rincer des légumes à grande eau ou utiliser une forte pression pour nettoyer les plaques, ils proposent également plusieurs niveaux et modes de pulvérisation qui rendront la cuisine et le nettoyage plus ludiques mais aussi plus rapide. Les robinets coulissants sont aussi disponibles à la vente afin de faire totalement disparaitre l’extension pouvant aller jusqu’à 30 centimètres. Vous n’aurez plus rien à envier aux pros et pourrez profiter d’un espace fonctionnel et épuré pour créer de quoi régaler vos convives.

Si vous êtes un fan de technologie, vous trouverez différents robinets dit intelligents afin de contrôler le débit ou la température de l’eau. Au-delà de l’aspect gadget, vous pouvez réaliser une véritable économie de 20 à 30% sur votre consommation.

Quel évier pour ma cuisine ?

Savez-vous que votre évier peut lui aussi faire partie intégrante du design de votre cuisine ? En effet, quel intérêt de réaliser la pièce de vos rêves en accordant soin et élégance à chaque détail et finir par un évier standard ?

Un évier en inox, simple à installer et dans des tranches de prix abordables s’intégrera parfaitement et peu importe la nuance de couleur de votre intérieur. Choisissez une cuve encastrée par recouvrement pour une touche d’originalité en prenant garde à la hauteur du plan de travail pour ne pas avoir à vous casser le dos à chaque vaisselle. Plusieurs finitions, brossé ou satiné, vous permettent de vous rapprocher au plus près de vos désirs. Sachez toutefois que bien qu’il soit très résistant, son aspect « neuf » ne résiste pas longtemps aux coups de fourchette ou au dos de l’éponge qui peuvent rapidement rayer la cuve.

Un évier en matériau composite est possible grâce à un large éventail de couleurs et finitions, aux dimensions les plus extravagantes et aux formes personnalisables. Le plus intéressant dans ce nouvel artisanat reste l’absence totale de joints, une qualité très appréciable lorsqu’on est à la recherche d’un look épuré et reposant à l’œil. Son prix ainsi que sa longévité dépendent de son alliage en respectant les préconisations d’entretien avec une règle d’or : éviter l’eau de javel !

Enfin la pierre, indémodable et intemporelle, alliée des cuisines chaleureuses et authentiques est notre tendance coup de cœur. Elle offre tout de suite un côté hors du temps qui se mérite néanmoins par son prix et son entretien plus exigeant.