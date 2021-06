La « SLOW DECO », une décoration harmonieuse, durable et éco responsable

Notre train de vie, nos habitudes, notre travail… mettent en évidence la vie trépidante pour laquelle nous n’avons pas le temps de nous poser et de prendre un peu de recul. Une nouvelle tendance appelée SLOW, apparue dans les années 80 en Italie, nous conduit à revoir nos priorités et nos vraies valeurs. Ce concept nous sensibilise davantage sur nos modes de vie, nous pousse à réfléchir et consommer différemment.

Si ce concept s’est déjà imposé dans plusieurs domaines : slow cosmétique, slow fashion, slow travel, slow design, slow working, slow living… il débarque aujourd’hui dans la décoration !

La Slow Déco nous inviteà nous interroger sur notre façon de consommer la décoration et l’ameublement, à nous poser les bonnes questions : Quel est mon besoin réel ? Est-il vraiment nécessaire ? Suis-je influencé par les tendances ? Aurais-je envie de garder cet objet ?

En clair nous revoyons tout ce qui touche à notre mode de vie et nous prenons conscience des sensations que cela nous procure. Les valeurs qui émergent sont liées à une décoration durable, écologique et éthique.

SUR LE PLAN ECOLOGIQUE : Un des points phares de cette tendance contribue à respecter l’environnement, avec l’utilisation de ressources et de produits renouvelables et recyclables. On utilisera des matériaux comme le bois, des produits et textiles BIO, sans pesticides, sans matières nocives pour notre environnement ; des peintures sans solvants qui respectent notre santé.

SUR LE PLAN ETHIQUE : L’accent sera mis sur les conditions dans lesquels les artisans travaillent : santé des artisans ; rémunération décente ; et surtout le non-travail des enfants.

PENSONS « UPCYCLING » (pour plus d’information sur ce sujet, retrouvez mon article « déco écolo » dans le MC 119). L’idée est de pouvoir récupérer et réutiliser des objets dont nous n’avons plus l’usage, ou qui ne correspondent plus à nos besoins, afin de les réexploiter et les détourner de leur usage premier. En effet, plutôt que de jeter, redonnons de la valeur à un produit désuet en laissant place à notre créativité !

Bien sûr nous pouvons dans cette nouvelle perspective de « upcycling », fabriquer ou acheter de nouveaux produits ou objets en privilégiant les matières naturelles (bois brut, pierre, verre, …). Mieux encore, les fibres naturelles participent à cette tendance écolo. Pensez au rotin, lin, coton, papier et cuir pour tout ce qui est linge de lit, rideaux, tapis, mobilier et lampes.

QUEL STYLE ADOPTER ?

LE RETRO – La mode est au rétro, raison de plus pour choisir des meubles qui ont déjà eu une première vie. Sur internet, ou lors de vide-greniers, on traque en priorité les Dames Jeanne, les fauteuils et miroirs en rotin, les enfilades et commodes fifties, les petits secrétaires, le mobilier en formica…

LE MINIMALISME – Avec ce style on confirme ce besoin d’aller à l’essentiel, en privilégiant les lignes pures et les formes simples. On opte pour un design fonctionnel, dans un souci de bien-être et d’harmonie.

“La simplicité n’est pas un but dans l’art, mais on arrive à la simplicité malgré soi en s’approchant du sens réel des choses.” BRANCUSI.

L’UNICITE et l’AUTHENTICITE – Nombreux sont ceux qui ont toujours rêvé de pouvoir réaliser les objets déco de leur propre main dans le but de créer un produit unique et créatif. La SLOW DECO, c’est aussi la mise en valeur de nos petits artisans qui conçoivent des créations faites de leurs petites mains et fabriquées en très petites quantités, ce qui lui vaut son originalité dans nos intérieurs. Plutôt que de tomber dans la facilité, le standardisé !

SLOW DECO = EVEIL DE NOS SENS

Il y a également un aspect incommensurable : la stimulation de nos sens. Elle passe par des matières douces comme des tapis moelleux en laine, des coussins et plaids confortables ; des bougies parfumées naturelles qui diffusent des senteurs légères et naturelles ; l’harmonie des couleurs douces et pastels reposantes ; des ambiances feutrées favorisées par la présence du bois, de tissus épais. Ces derniers nous isolent du bruit par des aménagements intérieurs plus cocooning. Les plantes jouent aussi un rôle dans cette orientation puisqu’elles participent à une déco nature et rendent l’air de la maison plus sain.

Vous l’aurez compris, à travers ce concept nous revoyons nos habitudes de consommation et nos besoins réels, pour un habitat plus raisonné, moins encombré, plus fonctionnel qui nous correspond vraiment. Invitons les éléments naturels dans nos vies et nos lieux de vie pour retrouver les bienfaits de la nature. Une belle alliance avec les principes du Fengshui qui favorisent l’utilisations des 5 éléments pour retrouver équilibre et harmonie dans notre habitat. Afin de créer un havre de paix et de douceur tel un « HOME SWEET HOME ».

EXEMPLES DE DESIGN ECOLO

Pour imaginer la version durable du meuble de rangement Componibili, un matériau dérivé de déchets de production agricole non comestibles a été mis au point (BIOMASSE NATURELLE). Rangement Componibili Bio de chez KARTELL.

La chaise Tip Ton de chez Vitra, fabriquée à partir de matériaux recyclés, ensemble de déchets plastiques ménagers collectés en Allemagne.

Sans colorant, la version 100 % recyclée est grise et non uniforme : le nouveau matériau recyclé comporte de petits points de couleur qui correspondent aux différents lots de plastique ménager.

Le pouf Sacco inaugurait un mode de vie plus disruptif, moins formel. Issues de l’économie circulaire, les matières choisies pour la fabrication du Sacco sont désormais recyclées, biodégradables et compostables. L’enveloppe en tissu Econyl® est composée à 100 % de nylon recyclé, issus de filets de pêche usagés et de déchets plastiques marins. L’intérieur du « sac » est à son tour rempli de microbilles BioFoam® : en bioplastique biodégradable et compostable, elles sont dérivées de la canne à sucre.