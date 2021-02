Un brin de poésie dans nos intérieurs !

Une herbe longue au plumet, beige ou rose. Originaire d’Amérique du Sud, du Brésil au Paraguay en passant l’Argentine. L’herbe de la Pampa, appelée aussi Roseau à plumes, est la tendance à adopter dans nos intérieurs.

On la voit partout depuis un moment. L’herbe de la Pampa, cette plante ornementale sublime notre déco ! C’est la fleur séchée qui franchit le haut du podium de la déco végétale, en ce moment !

Elle envahit nos espaces et leur apporte finesse et légèreté, que ce soit dans un vase haut ou un vase Dame-Jeanne, une jarre, en suspension. Si vous n’avez pas la main verte, sa facilité d’entretien finira de vous convaincre. Un petit dépoussiérage de temps à autre, et le tour est joué ! Les aficionados de décoration ethnique ou bohème seront adeptes de cette herbe au look très « nature sauvage». Dans un panier tressé, en panache ou simplement dans un vase en terre cuite, effet nature garanti ! Avec son style bohème, chic et naturel (forcément, c’est un végétal !), l’herbe de la Pampa apporte une touche déco sans conteste à un salon, une chambre et tout simplement à l’intérieur de nos maisons.













Elle se glisse dans des décors de mariage au style bohème chic, en forme d’arche déco, pour un mariage romantique. L’herbe de la Pampa saura apporter une petite touche nature ! On peut la placer sur une table de chevet, sur une étagère pour contraster avec un mur peint. Inutile de remplir vos vases, juste quelques branches suffisent ! Si vous souhaitez lui donner un style un peu plus vintage dans ce cas optez pour une Dame Jeanne teintée. Pour un style champêtre on associera à l’herbe pampa d’autres fleurs séchées, ici on pourra composer un vrai bouquet bien garni en jouant avec les couleurs et les hauteurs.

Faites place à l’originalité, apportez une touche créole à votre bouquet de pampa, en y ajoutant quelques fleurs séchées exotiques diversifiées : palmier, philodendron, bananier. Pour un centre de table ou dans votre entrée sur une table guéridon. Ou dans une jarre en terre cuite, située dans un angle de la pièce de votre salon par exemple ! Si l’envie vous prend de décorer autrement en vous inspirant de ces herbes pampa, par des fleurs de chez nous – comme par exemple la fleur de canne – séchées ou recouvertes de dorure (peintes à l’aérosol or), en mixant avec quelques feuilles peintes en blanc.

Quel que soit le style que vous adopterez, en décoration d’intérieur : style scandinave ; bohème ; ethnique ; rustique, champêtre ou encore vintage. L’herbe Pampa pourra apporter volupté, sobriété, finesse et glamour.

On retiendra que la quantité que vous utiliserez pour constituer votre bouquet déterminera le style que vous souhaiterez apporter.