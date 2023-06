Coco Villa, Costa Rica

Les intérieurs sont minimalistes et ludiques. Vous n’y trouverez rien d’inutile, mais en même temps rien ne manque. Le point central de chaque chambre Coco est un lit qui repose sur une partie surélevée du sol. L’aménagement de chaque cabine est conçu pour profiter des vues les plus époustouflantes, où les singes et les toucans peuvent être vus directement depuis le lit. La moustiquaire est une sorte d’objet dans l’objet respectant la forme du bâtiment et est l’élément dominant de chaque chambre. Le dos des lits est conçu à partir du treillis métallique soudé. Dans chaque chambre, une couleur différente est choisie, ce qui se reflète davantage dans la palette de couleurs des dressings. La conception artistique des têtes de lit tissées n’est pas accidentelle. « Quand j’ai pensé à un motif qui s’intégrerait à Coco, cela m’a évoqué les tours de canopée, qui sont très populaires au Costa Rica. Ce sont des sentiers et des tyroliennes au-dessus du sol dans la cime des arbres. Les villas Coco étant dispersées à quelques mètres, j’ai utilisé le motif d’une corde d’escalade sous forme de sangles et de cordons colorés, qui apportent également un accent de couleur aux intérieurs », explique Dagmar Štěpánová.