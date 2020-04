KENOA BARRA DE SÃO MIGUEL – BRÉSIL

Niché entre mer et montagne, le long de Barra de São Miguel, l’une des plus belles plages du Brésil, Kenoa Resort est un paradis perdu, luxe et écolo. L’architecte brésilien Osvaldo Tenório a travaillé avec l’hôtelier portugais Pedro Marques pour créer un espace qui est une ode à tout voyageur conscient…

Cet hôtel éco-chic propose vingt-trois suites et villas entièrement réalisées à partir de bois local. Dix Apoena Suites, une Suite Araxá, huit Villas Marajó, trois Villas Jaobi et une Villa Kenoa. Un décor ultra design ponctué de notes ethniques : sols en bois, mur en béton ou en pierre, toits de chaume traditionnels, tons clairs et immenses baies vitrées s’affichent dans de vastes volumes. Dans les salles de bains, on retrouve les mêmes matériaux bruts : vasques en pierres sur plan en bois et bains traditionnels japonais Ofuro en cèdre. Elégantes et spacieuses, elles s’ouvrent sur l’Océan ou sur la nature environnante. Certaines d’entre elles donnent même directement sur la plage. Le bâtiment central est, quant à lui, habillé de troncs d’arbres verticaux du sol au toit. Dans ce décor aux lignes contemporaines, les tissus de lin et de coton et le mobilier rustique, élaboré à partir de bois de récupération, se mélangent harmonieusement avec le béton brut et une technologie dernier cri. L’établissement se veut l’incarnation d’une architecture design au plus proche de l’environnement.

En effet, ce resort intime inspiré par la nature, s’inscrit à merveille dans son cadre naturel. Une architecture d’inspiration organique et presque primitive s’épanouit ainsi dans des salons à ciel ouvert, de vastes couloirs ventilés et une philosophie du luxe durable qui imprègne chaque aspect de l’hôtel. Le décor est accentué avec beaucoup de fleurs, de graines locales et des objets du monde. Les matériaux et les techniques employés fusionnent l’héritage original des cultures apportées au Brésil avec l’esthétique indigène. Kenoa Resort améliore chaque jour son environnement en mettant en avant l’artisanat local, en formant les habitants de villages voisins au service et à la restauration, en utilisant des panneaux solaires pour chauffer l’eau, en protégeant la flore naturelle et en recyclant les matériaux utilisés pour le fonctionnement de la propriété. Tout le papier utilisé dans l’hôtel est ainsi recyclé et il existe une politique zéro plastique. Les expériences organisées sont citoyennes : exploration des mangroves avec des pêcheurs locaux, observation des lamantins de mer dans des expéditions locales en canoë, observation et dégustation d’huîtres d’eau douce et de miel rouge provenant de fermes durables – avec le soutien de l’hôtel et des autorités locales.

Photos : © Fernando – © FranNagata – © Novis