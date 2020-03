Retraite d’un autre temps au Sanchaya {Indonésie}

À 45 minutes au large de Singapour, The Sanchaya a accosté sur une plage indonésienne de la magnifique île de Bintan. Ce palais propice à une retraite luxueuse, est une parfaite illustration de la rencontre entre modernité et traditions dans un cadre enchanteur, avec un excellent niveau de prestations et un véritable sens du détail.

Pensé comme une joyeuse mosaïque de cultures, l’établissement invite à voyager aux confins de l’Asie, à travers une collection unique d’objets d’arts chinés aux quatre coins du continent et disséminés dans l’hôtel. Ce n’est pas un hasard si en sanskrit, Sanchaya signifie « collection ». Reliques vietnamiennes et indonésiennes, soies thaïlandaises, porcelaines de Chine et autres richesses de la région du sud-est, cohabitent dans des villas asiatiques traditionnelles ou des salons aux inspirations coloniales. La propriétaire Natalya Pavchinskaya parle ainsi de « la liaison d’histoires, textures et objets qui dégagent leur propre beauté mais créent aussi un tout plus profond en étant associés ». L’Asie d’hier et d’aujourd’hui se confondent et se répondent dans ce lieu au charme d’un autre temps.

Couleurs sobres et matières nobles, c’est donc en s’inspirant de l’Inde coloniale et de l’hospitalité des salons européens du XVIIIe siècle que le décorateur Carl Almeida du studio P49 Deesign a créé une atmosphère élégante et paisible. Dans toute la propriété, le souci du détail est exceptionnel, qu’il s’agisse des finitions, des accessoires ou de la décoration, qui comprend d’ailleurs 149 styles de meubles artisanaux indonésiens différents. Une attention particulière a également été portée aux salles de bains, car pour le studio P49 Deesign ces pièces doivent être aussi spéciales que les chambres, afin d’en faire de véritables sanctuaires de calme.

Du mobilier des chambres aux yukutas (légers kimonos de coton) du Spa, la majorité des éléments a été réalisée en exclusivité, souvent à la main, par des artisans de la région. La teinte du sol à quant à elle été obtenue en polissant minutieusement du granit local avec des écorces de noix de coco. Vous l’aurez compris, la décoration soignée, très contemporaine mais dans un cadre traditionnel, donne toute son ampleur à cette propriété au charme incomparable

www.thesanchaya.com

© The Sanchaya