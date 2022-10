Je donne du sens à ma vie

Si vous êtes à ce moment de votre vie où des questionnements existentiels vous assaillent, tels que : pourquoi ce sentiment de vide au fond de moi ? Suis-je vraiment à ma place ? À quoi bon continuer comme cela (ce travail/cette relation/ce mode de vie) ?, etc.; rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls et vous n’êtes surtout pas dans une voie sans issue. Car cette quête de sens, bien souvent très inconfortable et source de souffrance, qui arrive à un carrefour de votre vie, arrive pour vos permettre de vos arrêter en cours de route pour peut-être enfin commencer à prendre conscience et regarder autour de vous. À la clé, la possibilité de mieux vous connaître et de vous réapproprier votre vie, et commencer à faire les choses parce que vous voulez les faire et non parce que vous devez le faire.

En fin de compte, ce que vous recherchez vraiment, c’est de vivre une vie qui a un sens et un but… une vie qui compte. Par où commencer ?

Posez-vous les bonnes questions !

Pour donner du sens à sa vie, il est important de découvrir ce qui est important pour vous. Je vous suggère de faire une liste et de prendre le temps de contempler quels sont les aspects les plus importants de votre vie et d’éliminer tout ce qui est en contradiction avec ces aspects. Identifiez bien dans cette liste ces choses dans votre vie qui consomment votre énergie et vos ressources précieuses mais qui ne vous procurent pas le même niveau de joie, d’épanouissement et de bonheur. Que ce soit la famille, la santé, la carrière, les relations interpersonnelles ou la créativité, il est important que vous dépensiez et allouiez une grande partie de vos ressources et de votre énergie à ces aspects de votre vie qui sont prioritaires pour vous, plutôt que de disperser vos forces dans des choses qui ne sont plus alignées avec vous-même. Les personnes âgées vous diront qu’elles auraient aimé pouvoir consacrer plus de temps et d’énergie à ces choses qui étaient importantes pour elles. Ne laissez pas votre vie passer pour regretter vers la fin de votre vie. Donner la priorité à ce qui est important pour vous et faire en sorte que votre objectif vous permette de simplifier la vie et de la vivre avec passion, plutôt que d’essayer de remplir le vide avec des choses insignifiantes qui finalement n’ont pas d’importance.

Affrontez vos peurs

Devenez curieux de vos peurs, apprenez à les identifier mais ne les laissez pas guider vos choix de vie. Parfois, la peur peut être si écrasante qu’elle vous arrête net dans votre élan. Sachez ceci dès maintenant : toute peur qui vous retient sert à vous enseigner une leçon de foi, de courage et d’amour. Vous seul avez le pouvoir de l’affronter ou de la laisser vous envahir. Le secret pour surmonter vos peurs est de les aborder avec curiosité tout en observant votre réaction. En écoutant attentivement, vous arrivez à comprendre le langage de vos peurs. Vous avez peur de prendre des risques et cela vous frustre ?

Est-ce lié à votre besoin de sécurité, qui prend naissance dans une enfance insécure ? Certaines seront liées à une expérience effrayante, un traumatisme, et à l’interprétation que l’on en aura fait. D’autres peurs en revanche, ne sont pas directement liées à une expérience vécue. Cela peut être un mimétisme acquis durant l’enfance, la peur d’un parent transmise à l’enfant, ou même des peurs inscrites dans nos gènes, notre ADN (l’effet des traumatismes sur le génome, via l’épigénétique est de plus en plus étudié et démontré).

Finalement comment vous rassurer pour permettre de lâcher prise sur ça ? C’est un travail que vous pouvez mener avec l’aide d’un thérapeute diplômé en psychologie, en hypnose ou en PNL, la programmation neuro-linguistique. Vous pouvez vous aider de la lithothérapie, c’est-à-dire l’utilisation de pierres semi-précieuses, aux vertus qui permettent de franchir ses limites et dépasser les barrières, comme le trio obsidienne Oeil céleste, jaspe rouge et agate arbre.

Pour vivre une vie remarquable, vous devez prendre des mesures cohérentes malgré vos peurs et vos doutes. Donner un sens à votre vie vous apportera bonheur et meilleure santé. À vous de jouer.