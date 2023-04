Le lait de coco, une alternative délicieuse

Lait de coco ou crème de coco ?

Le « lait » de coco est un jus végétal produit à partir de la noix du cocotier (Cocos nucifera L.) bien mûre, qui est composée à 38% de son écorce, 10% d’eau, et 52% d’une pulpe blanche, dure et fibreuse.

Contrairement à l’eau de coco, le lait ne se produit pas naturellement. Au lieu de cela, la chair de noix de coco solide est mélangée à de l’eau pour faire du lait de coco, qui contient environ 50 % d’eau. Plus on ajoute d’eau et plus il est fluide. Et à l’inverse, la crème de coco est faite sans ajout d’eau. Elle a une consistance encore plus épaisse que le lait de coco et une texture riche et crémeuse.

Bienfaits nutritionnels

Le lait de coco est un aliment très nutritif, riche en calories. Environ 93% de ses calories proviennent des lipides ou graisses, y compris les graisses saturées connues sous le nom de triglycérides à chaîne moyenne (TCM). Il semble que ces graisses MCT peuvent être bénéfiques pour la perte de poids, la composition corporelle et le métabolisme. Les MCT les plus connus et les plus utiles sont l’acide laurique, l’acide caprique et l’acide caprylique, conférant des vertus pour soutenir le système immunitaire, anti-inflammatoires et antimicrobiennes.

Il est également riche en vitamines et minéraux, mais le contenu nutritionnel varie selon le produit. Les boissons au lait de coco, par exemple, ont un profil nutritionnel différent (moins riche car plus d’eau) de celui en conserve. Outre les lipides, on y trouve un peu de protéines de sucres, et par ordre de grandeur : du manganèse, du cuivre, du fer, du magnésium, du sélénium et du potassium.

De bons arguments pour le consommer plus souvent. De plus il est parfait pour ceux qui sont intolérants au lactose (le lait de coco n’en contient pas). Cependant, malgré tout les bienfaits nutritionnels, n’oubliez pas qu’il n’est pas équivalent nutritionnellement aux laits d’origine animale, et qu’il ne peut remplacer le lait maternel ou infantile.