La Villa Cala Bianca, joyau d’intimité absolue

La grande bleue en toile de fond, nichée à l’abri des regards, elle enchante ses hôtes tout en conjuguant élégance et raffinement dans la plus grande discrétion.

Ses vastes terrasses offrent un panorama étourdissant jouant avec toutes les nuances de crépuscules : le lever du soleil dévoile une précieuse Méditerranée jonchée d’émeraudes et saphirs, tandis que le Cap Canaille s’illumine de pépites d’or à la tombée du jour.

Loin de l’extravagance, subtilement intégrée à la nature environnante, telle une pierre précieuse minérale, elle invite à la plénitude autour d’un cadre exceptionnel pour vivre un séjour paradisiaque entre amis, en famille ou à deux. Une destination hors du temps, empreinte de sérénité et de magie.

La Villa Cala Bianca a été entièrement rêvée, pensée et décorée par l’architecte Monika Kappel, alliant un design épuré à la beauté du paysage provençal. Experte en volumes, l’architecte a décaissé, exploré les combles, et transformé cette bâtisse du Sud en un espace lumineux de 280 m2 décliné en blancs crémeux et beiges, réponse à la roche calcaire des calanques. Son entrée privée séparée de l’hôtel et son accès direct à la mer lui confèrent une intimité absolue où la vue de chaque espace plonge dans l’étendue azur, prompte à l’évasion. L’ensemble s’intègre harmonieusement dans le décor naturel sous l’influence de la lumière, où les couleurs et les senteurs méditerranéennes varient au fil des heures de la journée.

A flanc de falaise jaillissent quatre chambres de maître, une salle de sport, une cabine de soins, un hammam, quatre salles de bains, une incroyable douche à l’italienne et sa vue panoramique, des salons intérieurs et extérieurs, deux cuisines équipées au design contemporain… Avec ses jardins en terrasses et jardins creusés dans la roche qui s’étendent jusqu’à la mer, ce bijou est sans doute le lieu de tous les plaisirs, d’un pur moment de détente. Ses deux piscines extérieures, son gazebo suspendu, sont autant d’invitations à la rêverie pour un séjour inoubliable.

Dans ce cadre de rêve, tout est mis en œuvre pour s’offrir un bain de soleil tout en se laissant bercer par le doux clapotis de l’eau. Vastes et lumineux, les espaces sont harmonisés de façon élégante et moderne : camaïeu de teintes sobres et lumières douces participent à la création d’une atmosphère chaleureuse, propice au repos et au lâcher-prise.

Pouvant recevoir jusqu’à huit hôtes, La Villa Cala Bianca peut aussi se moduler en duplex séparés, disposant chacun de leur propre terrasse, de leur accès mer privé, ainsi que de leur propre piscine où admirer la splendeur de la nature environnante.

En hauteur, jouissant d’une vue imprenable sur Cassis et la Méditerranée, le duplex supérieur a tout pour séduire. Avec son immense chambre de maître et ses terrasses donnant sur l’impressionnant Cap époustouflante sur la mer, sa terrasse privative à flanc d’eau, sa piscine chauffée privative invitent à se laisser bercer par le bruit des vagues et profiter d’un moment inoubliable, seuls au monde.

Le duplex inférieur est un véritable cocon conçu à l’abri des regards. Sa spacieuse terrasse offre une vue exceptionnelle sur la Méditerranée, la ville de Cassis et son château qui s’illuminent en soirée. Il offre un spectacle de couleurs uniques à l’heure de l’apéritif. Les équipements haut de gamme de sa cuisine permettent au chef cuisinier et au chef pâtissier de préparer les mets les plus succulents à toute heure.

Tout est pensé pour vivre un séjour des plus sereins : salle de fitness vue mer, hammam, salle de soins… On peut même se laisser aller aux mains d’une experte lors d’un massage face à la mer, en intérieur comme en extérieur selon les envies de chacun.

La Villa Cala Bianca bénéficie des prestations exclusives et services 5* des Roches Blanches. Passée maître dans l’art de recevoir, l’équipe des Roches Blanches sait rester discrète et attentive aux moindres désirs. Escapade en mer, dîner sur mesure préparé par un chef, partie de golf ou de tennis, promenades en side-car dans les vignobles : ici tous les souhaits se réalisent.