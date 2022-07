La villa de luxe Luisa du palazzo fiuggi

L’équipe d’architectes et de designers de la Villa Luisa, Sandro Sergi et Luca Andreoni, ont créé au sein de la Villa Luisa un environnement élégant, fonctionnel et confortable, où il fait bon se ressourcer. Le charme historique de l’édifice se mêle à un design contemporain, avec dess intérieurs aux pastels clairs et aux chaleureux tons verts et bleus. Tous les étages sont accessibles par ascenseur, et la majestueuse cage d’escalier en marbre de Carrare est éclairée par un lustre en cascade en verre de Murano.

Les quatre chambres doubles, deux chambres doubles Prestige et la magnifique Suite Présidentielle sont lumineuses et aérées. La somptueuse salle à manger et la terrasse extérieure, qui peuvent chacune accueillir jusqu’à vingt personnes, offrent un cadre idéal pour se relaxer en famille ou entre amis.