Le projet Net Zéro, la villa moderne du Studio Schicketanz

Les designers ont créé cette maison avec des finitions haut de gamme comme les pièces de Coup D’état, Larsen, Moooi, Miele, Brizio, Tai Ping, Giorgetti, Pindler et plus encore. La piscine comprend des souches de bois pétrifié par Leos Enderle et Rodney Hunter, ajoutant du cachet aux matériaux naturels rustiques sur place. Une œuvre d’art sculpturale d’Eric Gushee et Casey McCafferty et des pièces de Silvia Poloto se trouvent dans toute la maison. Les lits, les poufs, les bibliothèques et les armoires multimédias ont été fabriqués sur mesure pour l’espace.

Utilisant du granit local de Hollister, en Californie, les parois rocheuses de la maison se fondent dans le paysage environnant. Du plâtre a été utilisé pour les « cubes » placés devant ces parois rocheuses. La dalle Savannah Brown Duras relie l’entrée et complète la pierre utilisée pour les murs. Alors que l’extérieur de la maison était neutre, l’intérieur a des touches de couleur provenant de murs en mosaïque personnalisés avec des murs d’accent en plâtre vénitien assortis.

La villa devrait atteindre une consommation d’énergie nette nulle grâce à la production d’électricité et d’eau chaude (pour la piscine) à partir de panneaux solaires et de Tesla Power Walls, qui alimenteront la maison lorsque le réseau électrique ne sera pas disponible.

L’électricité produite sur place peut couvrir tous les besoins énergétiques de la maison avec un surplus pour recharger deux véhicules électriques.

La considération pour les finitions élégantes et les caractéristiques de style de vie rehaussent cette conception. Comme le montre ce projet, le Studio Schicketanz adopte une approche réfléchie “du paysage, de l’architecture et du design d’intérieur, en mettant l’accent sur l’habitabilité”.