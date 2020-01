ROSE BARTHELEMY A MARIE-GALANTE

Flo et Stephan Delval, couple de restaurateurs à Marie- Galante, ont lâché leurs fourneaux pour le « marteau » afin de donner vie à ce projet de construction sur Saint-Louis. Tout commence en 2014, lorsqu’ils trouvent ce terrain de 7000m2 avec vue mer. Résultat, une maison d’inspiration contemporaine et créole alliant le bois et le béton, construite avec un maximum de matériaux provenant de l’arc Antillais.

Une année complète de préparation aura été nécessaire. Collaboration avec l’architecte béton, choix des matériaux, recherche des artisans, etc… Stephan s’est également lancé dans une véritable reconversion : agencement d’intérieur et fabrication de mobilier contemporain ! Au programme, stage de béton ciré chez Maruis Aurentis, stage de soudure et de menuiserie. Il faudra compter un an et demi pour la construction et six mois pour la fabrication du mobilier et la finalisation de la décoration.

Dans un souci de respect de l’environnement, Stephan a travaillé uniquement du bois cycloné (acajou, poirier, mahogany) de manière à ne pas avoir recours à une seule coupe d’arbre. Il fabrique ses enduits avec du tuf et du sable de Marie-Galante. La maison est inspirée de l’architecture moderne d’Ali Tur. Ce célèbre architecte parisien avait été mandaté après le cyclone de septembre 1928, pour reconstruire les édifices publics de Guadeloupe. On y reconnait surtout le toit terrasse, les percées horizontales pour l’aération, les persiennes. Les dépendances ont été réalisées dans un style «cases créoles». Bois du sol à la charpente et cuisine ouverte en extérieur.

Pour les matériaux, le bloc central est construit en brique alvéolée type monomur, pour une meilleure isolation thermique et phonique. L’isolation des murs et du plafond est quant à elle en laine de roche. Pour les extérieurs, les murs ont été enduits à base de chaux. Les poteaux sont en Mahogany de Marie-Galante, la charpente en pin et la toiture en Palmex© pour une isolation optimale ! Dans toutes les pièces, on retrouve un élément en béton ciré, soit au sol, soit au mur, et plus étonnant dans la chambre principale, la réalisation du mobilier entièrement en béton ! Pour la terrasse, le choix s’est porté sur un deck en cumaru, cet arbre feuillu des zones tropicales (Bolivie, Brésil, Colombie, Guyane, Guyana, Pérou) appelé aussi bois de fer car il est très solide et extrêmement dense (environ 1000 kg/m).

Côté décoration, le mobilier sobre allie le bois, le béton et l’acier, principalement réalisés par Stephan, avec des matériaux 100% sourcés à Marie-Galante. Une impressionnante pièce de bois fait office de paroi de douche dans une salle de bains semi ouverte. Quelques pièces déco ont également été chinées ici et ailleurs…

Villa disponible à la location sur le site : www.kazamariegalante.com

Photos : © Louise-Hazelart