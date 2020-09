VILLA AURORA, Île Moustique

Partons à la découverte de cette villa contemporaine au style britannique colonial, qui offre une vue imprenable sur les Grenadines, sur la côte caraïbe et atlantique.

En mars 2007, le célèbre Architectural Digest, présentait cette vaste villa caribéenne, en ouvrant son article sur une phrase mémorable : « Quelle sorte de cadeau de mariage offrez-vous à une princesse ? ». Cette question faisait référence au don de la propriété « Les Jolies Eaux » sur l’île exclusive de Mustique, par Colin Tennant à la princesse Margaret, mais la question se pose à nouveau maintenant que la duchesse de Cambridge – Kate Middleton – et son mari, le prince William, passent dans une villa voisine, leurs vacances d’hiver. Surnommée la « Villa Aurora », la demeure de cinq chambres se loue généralement 23000 $ par semaine. La Villa Aurora est idéale pour les familles. La maison principale dispose de trois chambres à coucher (dont deux peuvent être communicantes), toutes avec salle de bains et dressing. Chaque salle de bains privative suit le style classique et prestigieux de la maison. Deux chambres doubles supplémentaires sont disponibles dans le charmant cottage Jasmine, un refuge privé de 2 chambres avec son propre salon, sa salle à manger et une piscine privée construite dans les rochers, avec solarium. Le Jasmine Cottage peut également être loué seul pour une lune de miel. Au centre de la maison se trouvent les superbes piscines : une grande piscine, un petit bassin profond et une longue piscine pour enfants peu profonde.



La maison dispose d’un magnifique salon intérieur, parfait pour recevoir avec son mobilier sophistiqué, mais aussi pour se détendre. Ce dernier nous plonge tout en douceur dans un univers marin subtil, sublimé par des coquillages et des coraux aux teintes rosées. L’attention aux détails est la spécialité d’Aurora. Exemple avec la vaisselle en porcelaine, réalisée sur mesure et signée du nom de la Villa. La plage principale est Macaroni Bay, visible depuis le Jasmine Cottage. Elle offre de belles vagues ainsi qu’une pelouse pour pique-niquer. Une autre plage plus calme, Lagoon Beach, se situe côté mer des Caraïbes. Parfaite pour les enfants. Un chemin rocheux vous mènera de cette plage à la baie isolée de Geliceaux… pour des vacances en toute sérénité.