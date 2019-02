Villa Dilido à Miami

Au coeur de Miami, cette fabuleuse villa se situe sur la pointe sud de l’île de Dilido, offrant une vue spectaculaire sur les îles Vénitiennes, le centre-ville et South Beach. Conçue par SAOTA, elle s’inspire du style de vie «jet set» de Biscayne Bay, évoquant le pont d’un yacht. De multiples événements se déroulent sur cette terrasse dont la caractéristique essentielle – la fusion harmonieuse d’espaces de vie intérieurs et extérieurs – est un thème récurrent dans toute la maison.

L’entrée, plus discrète, se fait via la chaussée vénitienne. Une végétation luxuriante longe l’allée qui mène à ce surprenant bâtiment, orné d’une série de plans et de volumes muraux, maintenus ensemble par un écran incurvé de verre dépoli. Apparaît alors un grand hall d’entrée à double volume. Une fois à l’intérieur, la nature évasée du site s’offre à nous. Un vide central est animé d’oeuvres délibérément sculpturales et d’oeuvres d’art, notamment d’un surprenant escalier en colimaçon et d’une série d’écrans de bronze accrochés au plafond pour créer une salle à manger à double hauteur, ainsi qu’une cuisine et un espace familial séparés des zones de divertissement plus formelles.

Les principaux espaces de vie s’articulent autour d’une multitude de salons extérieurs semi-couverts. A ces derniers, s’ajoutent des transats, un large espace bar et même une table d’extérieur au bord de l’eau. Reflétant le cadre luxuriant de la mer et des îles, l’eau serpente à travers toute la maison depuis un étang situé à l’entrée, via un bassin zen à proximité du bureau, en passant par une imposante piscine miroir face à la mer, avec bain à remous.

Le niveau supérieur abrite la suite principale qui bénéficie de la vue exceptionnelle de cet emplacement, ainsi que trois suites situées au bord de l’eau, créées pour les trois filles du propriétaire. A un niveau encore au dessus, la terrasse sur le toit – accessible par ascenseur – comprend un deuxième bar, un coin « feu » et un bain à remous offrant un spectacle époustouflant sur le centre-ville de Miami, en particulier la nuit.

Les matériaux sont à la fois subtils et riches. La villa a bien sûr été conçue pour faire face aux aléas climatiques d’un environnement tropical, tout en restant élégante, ouverte et généreuse. Le stuc blanc éclatant, le calcaire gris chaud, les éléments de détail en cuivre et en bronze se combinent pour suggérer un luxe discret et un mélange de texture. Le tout, contrebalancé par les bassins bleu cobalt et les paysages verdoyants et luxuriants, crée ainsi une esthétique à la fois sophistiquée et décontractée, à la fois novatrice et parfaitement à l’aise dans le décor de Biscayne Bay.

© Adam Letch & SAOTA