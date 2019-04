VILLA LARIMAR EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Située aux abords de petits villages agricoles, la Villa Larimar se trouve à quelques minutes des plus belles plages de la République Dominicaine, des meilleurs spots de surf et kitesurf, et du terrain de Golf Trent Jones qui surplombe une falaise rappelant Pebble Beach en Californie. Alliant modernité et confort, la villa s’intègre parfaitement dans le paysage grâce à l’utilisation de matériaux et de tons naturels.

Découvrez un luxe d’inspiration asiatique et un service personnalisé sur la paisible côte nord de l’île. Située sur sa propre péninsule, cette villa prend place dans le complexe de villégiature exclusif, Ani. Disponible à la location, elle offre l’intimité d’une villa privée, tout en bénéficiant des installations, du personnel et des services d’un hôtel « all inclusive » 5 étoiles. Côté équipements, on retrouve ainsi des salles multimédia, de fitness, un spa, un bar, une piscine à débordement, une autre équipée d’un toboggan, un court de tennis et des espaces de vie et de restauration en plein air. La villa en elle-même dispose de huit chambres… la configuration idéale pour une escapade avec jusqu’à seize amis ou des vacances avec une famille élargie !

De vastes espaces de vie décloisonnés offrent à la fois une vue sur l’océan et un espace de rassemblement pour tous. Ici, le bois est mis à l’honneur, tant au niveau de la structure de la villa, qu’au niveau du mobilier. Le revêtement de sol en pierre ainsi que la tonalité beige des murs, contrastent avec la charpente en bois.

Les éléments de décoration sont à la fois sobres et élégants, avec des tables et assises en bois brut, des éclairages sous forme de suspensions tressées… qui font que le mobilier s’intègre parfaitement dans la villa. Cette dernière surprend également par la diversité des salons extérieurs, bains de soleil et transats, laissant de nombreuses possibilités de farniente à ses occupants, au soleil, à l’ombre ou même dans la piscine !

L’espace nuit se caractérise par des suites qui ont de quoi faire rêver de par leur dimension et leur raffinement. Pour certaines d’entre elles, la salle-de-bains ouverte sur la chambre est équipée de baignoires îlots et de doubles vasques, pour le plus grand confort des hôtes.

Villa disponible à la location sur www.luxuryretreats. com

© Luxury Retreats