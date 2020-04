VILLA LUMIA – BALI

En Indonésie, La Villa Lumia est située à quelques minutes d’Ubud, île où palpite le coeur artistique de Bali. Nichée entre une rivière et de superbes rizières s’étalant à l’horizon, la Villa Lumia est le fruit de la coopération entre deux architectes talentueux résidant à Bali : Mauro Tomasi (Italie – Ma Design) et Anita Indra Dewi (Indonésie – Sha Interior).

La vision complémentaire des deux architectes sur le projet de la Villa Lumia a permis de créer une atmosphère exceptionnelle, combinant à merveille le style contemporain et la tradition indonésienne propre à Bali et à l’île de Java.

La Villa Lumia s’articule autour d’un Joglo centenaire. Réelle pièce maitresse de la propriété gravée à la main, le Joglo correspond aux toits des maisons traditionnelles de l’aristocratie Javanaise qui permet d’afficher à la fois richesse et statut social. Couvrant une superficie de plus de 100 mètres carrés, le Joglo est utilisé aujourd’hui comme salon et salle à manger, et reste l’un des lieux de rassemblement préférés des hôtes. Le toit du Joglo est fait en « Alang Alang », paille indonésienne utilisée pour la couverture des paillotes.

La Villa Lumia dispose de quatre chambres qui permettent à la propriété d’accueillir confortablement jusqu’à 12 personnes. Toutes les chambres proposent le même niveau de confort, mais elles ont toutes été pensées et conçues avec des caractéristiques uniques. Chaque chambre comporte également sa propre salle de bain. La plupart sont semi-extérieures, afin de fournir à tous les invités, une sensation d’immersion dans la nature. Cette impression se confirme avec la piscine dont l’emplacement permet de nager au milieu des rizières. Le jacuzzi quant à lui, enterré sur une terrasse surplombant une rivière, donne le sentiment d’être en plein milieu de la jungle.

Pour la réalisation de cette villa, des matériaux locaux ont été privilégiés : la pierre volcanique, le teck ou encore des bois recyclés d’anciens projets ! Le «Backdrop» du bar est également un assemblage de moules en bronze initialement destinés à la création de tissus Batik.

www.villalumiabali.com

Photos : © Achmad Baihaki – © Arno Santosa – © John Berg