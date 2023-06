Aux petits soins pour ma terrasse en bois

Si vous utilisez des produits inadaptés, non seulement vous aurez perdu votre temps mais l’entretien ultérieur s’avérera souvent très difficile. Certains spécialistes vont même plus loin et vous proposent un nettoyage et un dégrisage qui respectent à la fois le bois et l’environnement, sans recours à l’eau, aux détergents et autres produits chimiques.

La technique a pour effet d’augmenter la durée de vie des terrasses tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable.

Afin que votre bois conserve longtemps sa splendeur, le nettoyage est préconisé tous les 12 à 16 mois. Il se décompose en deux grandes étapes : le brossage mécanique qui va éliminer la couche grisâtre et le passage de deux couches d’un saturateur professionnel. Ce dernier, généralement teinté, sert à faire ressortir les pigments du bois pour qu’ils retrouvent la tonalité la plus proche de leur couleur d’origine. Autres effets bénéfiques : son application retarde le prochain grisaillement du bois mais protège également des rayons du soleil et des intempéries.

C’est la raison pour laquelle c’est ce même type de produit qu’il est conseillé d’utiliser pour un entretien régulier de vos terrasses. Là aussi deux couches sont préconisées à un intervalle d’un an en moyenne, fréquence qui peut être réduite en fonction de la configuration de votre installation. Chaque terrasse est unique et réclamera un entretien plus ou moins régulier selon qu’elle est couverte ou non, protégée des intempéries, située sur le littoral ou dans les Hauts…

Dans tous les cas, les professionnels consciencieux vous le répéteront : évitez le nettoyage à l’eau, à haute pression, ainsi que tous les produits chimiques ou détergents agressifs et inefficaces. Si certaines essences dites « nobles » affichent des résistances remarquables à l’usure, tous les bois, rappelons-le, nécessitent un nettoyage et un entretien réguliers qui éviteront des rénovations lourdes.

C’est là un moindre mal pour profiter longtemps d’une terrasse resplendissante !