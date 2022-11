Aux petits soins pour mon extérieur

La vie au grand air n’est pas tendre avec les éléments qui habillent nos extérieurs et qui rendent ordinairement nos séjours au sein de ces espaces plus agréables. Terrasse, contours de piscine, margelles, allées, ou bardage de façade… sont en première ligne quand il pleut, quand le soleil frappe fort ou quand les températures fluctuent. Bien sûr, contrairement au mobilier indoor, les équipements outdoor sont spécialement conçus pour résister à ces conditions. Mais cela ne les rend pas invulnérables. Ils méritent toute notre attention et surtout nos soins pour perdurer au fil des saisons et continuer à assurer leur mission : servir de protection et embellir.

Vous l’avez sûrement déjà constaté, avec le temps, les surfaces extérieures ont tendance à manquer d’éclat. On peut observer que le bois finit par perdre sa couleur d’origine pour adopter une teinte grisâtre, comme c’est le cas des bardeaux qu’arborent pourtant avec fierté nos jolies maisons créoles. On assiste également à une prolifération d’algues et de lichens qui viennent coloniser les jointures des lames de la terrasse ou des carreaux. Des invités-surprises pas franchement désirés et dont on se serait bien passés.