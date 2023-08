Comment bien entretenir son jardin ?

Comme tout ce qui a de l’importance à nos yeux et qui demande du temps et de l’attention, le jardin s’épanouit d’autant plus qu’on lui apporte tout son amour, qui confine à la passion pour les plus férus de verdure d’entre nous. A l’image de toute flamme qui nous anime et nous fait voir la vie positivement, il convient de bien l’entretenir. Le combat paraît parfois gigantesque tant les ennemis qui s’installent à notre insu dans les divers coins et recoins semblent nombreux et insistants. Mauvaises herbes et autres « zoumines », du côté des végétaux, limaces, pucerons, fourmis ou rongeurs, pour évoquer d’autres dangers rampants…

Mais la bataille est loin d’être perdue et, bien armés, vous n’allez pas capituler.