Les stores extérieurs pour rester au frais

Le store banne dit « coffre », comme son nom l’indique est ainsi doté d’un étui où viennent se ranger l’armature et la toile en position fermée : quand vous n’avez pas besoin de lui, vous savez qu’il est à l’abri des intempéries. En revanche, vous pourrez compter sur lui pour rester au sec sous sa toile dépliée lors d’une averse soudaine, et bien entendu au frais si le soleil est au zénith. On apprécie la rapidité avec laquelle on actionne sa toile, prouesse de technologie, qui résiste à la déchirure, aux moisissures mais aussi à la décoloration. En acrylique pour une occultation marquée ou micro-perforée en PVC afin de conserver plus de luminosité et d’aération, robuste et stylée, elle se révèle aussi comme la toile qui orne le store vertical. On utilise ce dernier modèle pour fermer élégamment une terrasse et il n’est pas rare de le voir associé à une pergola dont il assure alors la protection latérale. Excellent paravent, garant de votre intimité, le store vertical peut enfin arborer une autre présentation. On oublie la toile, place à un autre design, celui du bois, bambou ou raphia : de fines lamelles qu’un vernis de protection fait encore mieux ressortir le caractère raffiné qui n’aura aucun mal à se fondre dans le décor verdoyant de votre jardin. Des ouvertures et des fenêtres peuvent d’ailleurs y être aménagées pour mieux faire communiquer le dedans et le dehors.

Texte : Corine Tellier / Carpe Diem