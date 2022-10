L’été sera chaud ! Pergola, me voici, me voilà ! 

C’est un pan de paradis qui nous fait voir la vie autrement. Sous son ombre protectrice, vous aurez tout loisir de paresser, de prendre l’air, de vous installer pour le déjeuner dominical, le goûter d’anniversaire, une fête improvisée… Les possibilités qu’ouvrent les pergolas sont prodigieusement inspirantes. Elles nous donnent plus que jamais envie de ne perdre aucune miette des réjouissances en plein air. Laquelle enchantera votre espace outdoor ?

Il en existe en effet plusieurs types qui s’adaptent à la configuration de votre maison et de ses alentours immédiats, mais également de vos goûts. Si vous rêvez d’une extension aérée qui transforme votre terrasse en pièce supplémentaire à l’air libre, la version adossée semble la plus à-propos. Elle prend appui sur la façade et se déploie dans le prolongement de la terrasse pour venir reposer sur deux poteaux. On peut alors s’en servir comme d’un sas ventilé entre l’intérieur et l’extérieur pour vivre à la mode du dedans-dehors. Le mobilier qui y prend place a des airs de vacances quelle que soit la saison ou l’heure de la journée.

La pergola adossée est posée de manière perpendiculaire à la façade ou bien suit une inclinaison comme dans le cas des modèles qui permettent de rétracter la toile de l’abri le long d’une pente d’une valeur avoisinant généralement les 10 degrés. Légèrement penchée, la structure est coiffée selon les besoins d’une toile tendue ou non tendue, qui dans tous les cas permet une bonne évacuation de l’eau de pluie en cas d’averse. Les fabricants ont même fait de la pente un atout esthétique en faisant épouser à la pergola des formes originales, en courbes sinueuses ou encore en arc de cercle.

Si vous êtes plutôt à la recherche d’un petit nid douillet à poser là où vous le désirez dans votre jardin, optez pour une structure autoportée qui tiendra non plus sur deux mais quatre poteaux porteurs qu’il est préférable de fixer au sol qui va les accueillir.

Adossée ou autoportée, la pergola se distingue par sa toile qui fait beaucoup plus que couvrir la structure, elle l’habille d’élégance et en sublime les lignes, avec un choix de coloris qui apportera du peps à vos activités ombragées. Elle peut être transparente ou opaque et s’avère à l’épreuve des conditions souvent rudes de l’extérieur : on ne peut qu’admirer sa résistance aux UV, à la pluie, au vent, à l’humidité, aux salissures. En plus d’afficher une bonne tenue dans le temps, elle se veut anti-moisissure et anti-poussière.

Si le bois n’est pas interdit comme matériau porteur, il faut savoir que ce sont les modèles avec profilés en aluminium qui ont le vent en poupe ces dernières années, traitées avec des peintures thermolaquées, elles assurent légèreté et solidité à la pergola tout en facilitant l’écoulement de l’eau via des systèmes de gouttières intégrés. Que les amateurs de bois se rassurent, une pergola de jardin est tout à fait envisageable en bois où elle servira de support pour les plantes grimpantes notamment.