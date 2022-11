Opération séduction pour ma façade !

Des bardages, que l’on peut poser de plusieurs manières pour autant de rendus visuels et de styles. Dans la pose à recouvrement, les éléments du bardage sont en chevauchement les uns sur les autres. La pose à claire-voie espace et ajoure le bardage.

Une assez grande latitude est laissée aux architectes et artisans plaquistes, à l’exception de quelques contraintes. Par exemple, une pose horizontale des éléments est préconisée si votre mur est vraiment très large, afin de ne pas étriquer la perspective.

Le bois est sans doute le matériau auquel on pense presque immédiatement en évoquant le bardage.

Les essences utilisées : l’épicéa, le pin sylvestre, ou encore le peuplier. Il s’agit d’un bois qui a été traité spécialement pour un usage en extérieur, par autoclave, l’assurance que votre bardage ne craindra ni les intempéries, ni la décoloration sous l’action du soleil, ni les insectes xylophages (friands de bois) ni les champignons et la pourriture. Pour un souci encore plus poussé de l’environnement, les fournisseurs locaux, garantissent la qualité écologique de leur bois grâce à des labels tels que FSC (Forest Stewardship Council) et PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification Schemes), qui militent pour une gestion durable des forêts.

Autre matériau plébiscité, le PVC qui cumule les bons points : la facilité à couvrir de grandes surfaces, la solidité et durabilité ou encore l’aspect esthétique, déclinable en plusieurs couleurs. Résistant aux UV comme aux pluies, le bardage en PVC s’adapte au souhait de l’utilisateur : le similibois par exemple avec un effet texturé est bluffant. Il convient aux rénovations comme aux projets d’agrandissement, si jamais une façade supplémentaire vient s’adjoindre au bâti existant.

Signalons enfin les matériaux composites qui se font une place non négligeable sous nos cieux. Eux aussi participent à l’esthétique de vos murs extérieurs et à leur isolation renforcée. On parle ici de panneaux de parement en fibres-ciment (mélange de fibres de cellulose et ciment) ou stratifiés (la compression de papier recyclé, de résines à base d’eau et de pigments naturels). A l’instar de leurs homologues en bois ou en PVC, ces bardages présentent des garanties de résistance et de durabilité très fiables. Leur confection vise, par ailleurs, un impact environnemental réduit.