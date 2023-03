TOKYO : l’innovation clôture par Vivre en Bois à La Réunion

VIVRE EN BOIS est un réseau de distribution spécialiste des produits bois pour la construction, l’aménagement extérieur et l’énergie. En sélectionnant des technologies innovantes pour offrir toujours plus de possibilités d’utilisation du matériau bois : Durapin, Wex, Lamwood, les experts VIVRE en BOIS sont à l’écoute des clients professionnels et particuliers pour les conseiller sur le choix des essences de bois, des technologies et sur la mise en oeuvre la plus adaptée aux projets bois.