Habitation Sucrerie Beausoleil

Au décès de Michel Antoine, son neveu et filleul, futur Capitaine de Canonniers à la Martinique, hérite de ses biens le 28 mai 1755. Sur la carte des Ingénieurs du Roi en 1768, se trouvent deux Habitations, propriétés d’Antoine Le Pelletier et plus de quatorze bâtiments ainsi qu’un grand village de trente cases.

Antoine Le Pelletier de Liancourt épouse en mai 1761, en premières noces Louise-Luce de Longvilliers de Poincy. A La Révolution, leur sucrerie est mise sous séquestre. En 1816, au décès d’Antoine Le Pelletier de Liancourt, Beausoleil est en indivision et ses héritiers sont les familles Le Pelletier de Liancourt, Le Pelletier de Montéran et Le Pelletier Destournelles. L’Habitation est alors gérée par Alexandre-Auguste Perriolat.

Le cyclone de juillet 1825 met à mal le domaine et ses cent vingt hectares où travaillent cent quarante-sept esclaves. Courant XIXème, le mur de la terrasse est remonté, un vaste escalier en pierres est souligné de bassins demi-ronds, l’Habitation face aux dépendances s’enjolive de galeries. En 1832, l’inventaire de Beausoleil, comprenant les terres, la Maison de Maitre, le moulin à eau et sa roue en bois, la masse-canal en pierres de rivières, les bâtiments et entrepôts…est alors estimé à 644.673 Francs. En 1835, Beausoleil s’étend sur 120 hectares.