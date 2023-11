Phare de la pointe du Vieux-Fort

Les « Enfers » phares érigés en pleine mer, étaient coupés de tout et bâtis sur des rochers ou des îlots lointains. Les relèves de gardiens et les approvisionnements y étaient périlleux, voire impossibles à certaines périodes de l’année.

Il est proche d’une ancienne batterie, où reposent trois canons. S’élevant à vingt mètres, le phare maçonné, de forme tronconique pour freiner la pression des vagues et du vent, a une portée de 9.4 milles, (1 mille équivaut à 1852 mètres). Peint en blanc, ses quatre ouverturessont tournées vers l’océan. Le local technique dans la partie basse comprend un escalier intérieur qui mène à l’unique lanterne, laquelle protège la lampe et l’optique du mauvais temps. Un garde-corps métallique les entoure. L’édifice alimenté au propane est automatisé dans les années 1990.

Accessible à pied en suivant une pente bétonnée, il fait face aux îles des Saintes, dont il éclaire le passage du canal. Il marque aussi l’entrée de la rade de Basse-Terre et a vue sur la Dominique. On l’inaugure en août 1955.

Créé en 1806 par Napoléon, il est rattaché à l’École Nationale des Ponts et Chaussées. Son premier Directeur est Augustin Fresnel, inventeur du système d’optique des Phares. En 1869, on installe un phare à Paris, sur la colline de Chaillot lequel sera détruit en 1992.