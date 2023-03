Usine sucrière Grosse-Montagne

Structure de l’usine

Ses hauts bâtiments sont montés avec des structures métalliques entre lesquelles s’insèrent des murs de briques. A l’abri des hangars, la bagasse brule dans les chaudières, et dans les cuves de fermentation les levures donnent leur arôme au jus brun de la canne.

En 1939, l’usine durant la récolte emploie 146 ouvriers et 320 ouvriers qui travaillent dans les champs. En 1944, quinze tonnes de charbon et quinze mille tonnes de litres de gasoil sont nécessaires pour faire tourner Grosse-Montagne. Des 125 hectares exploités en 1928, on passe à 525 hectares exploités en 1939.

En 1952, Grosse-Montagne absorbe l’usine de Jaula (usine Centrale des années 1930 jusqu’au début de la guerre 1938/1945) et son Habitation, laquelle devient le domicile de la famille Simonnet), puis le Comté de Sainte-Rose en 1973 et l’usine sucrière de Blanchet en 1979.

Dans les années 1980, 85 personnes travaillent à l’usine, plus des saisonniers. La distillerie et la sucrerie tournent quatre mois dans l’année. Grosse-Montagne produit du rhum industriel lequel est exporté en majorité vers la Métropole, des rhums vieux, des rhums traditionnels et des rhums blancs agricoles (vendus localement), ainsi que de l’alcool de canne. Grosse-Montagne regroupe la S.A Grosse-Montagne sucrerie, la SICA Rhumerie de Bellevue avec la distillerie, la SICA Grands Rhums Charles Simonnet avec une chaine d’embouteillage et la vente de rhums.

L’usine ferme ses portes en 1994. Malmenés par les intempéries et le temps qui passe, plusieurs de ses bâtiments rongés par les racines géantes des figuiers maudits s’effondrent un peu plus chaque jour. La route longe les deux anciennes distilleries qui font face aux bâtiments de la sucrerie.

*Vesou : moût extrait de la canne à sucre, base du rhum agricole et de la cassonade.