Keloha, la bien-aimée

Les 5 chambres de la villa nous emmènent en voyage… Débutons par la suite parentale aux accents baroques et glamour avec sa salle de bains spacieuse et sa baignoire balnéo si accueillante.

La vaste pièce de vie baignée de lumière s’ouvre sur une cuisine contemporaine en granit gris anthracite et bois clair. Keloha offre une identité plurielle assumée, les meubles de famille de Sandrine et Fabien se marient parfaitement aux objets de décoration plus actuels.

La hauteur sous plafond favorise une ventilation traversante au rez-de-chaussée, les portes et les fenêtres à galandage assurent la transition entre intérieur et extérieur.

Keloha, le nom de la maison qui nous ouvre ses portes, sonne comme une mélodie exotique. C’est pourtant bien une maison créole qui nous accueille avec son allée de jeunes palmiers royaux. Le blanc y est prédominant, à l’exception de ce léger bleu qui se détache sur les frises courant sur le fronton ; les piliers qui rythment la façade permettent à la maison d’avancer en varangue et de s’ouvrir sur le jardin planté d’essences exotiques. Une piscine de forme contemporaine et chauffée en hiver ornée d’un deck en bois n’attend plus que vous !