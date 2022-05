La Villa créole Marie Lucie, un art de vivre sublimé 

A quelques pas du jardin de l’État, une charmante villa créole entièrement réhabilitée dans le respect des matières et de la tradition offre aux visiteurs sa façade aux tonalités joyeuses.

Poussons le « baro » de la Villa créole Marie Lucie pour un plongeon dans le Saint-Denis du XIXème siècle. A l’image d’un petit hôtel particulier, avec sa façade jaune flanquée de portes fenêtres aux volets verts, cette demeure affiche un caractère bien trempé.

La Villa créole Marie Lucie vit aujourd’hui avec son temps, un sacré challenge pour le propriétaire qui a su trouver le juste équilibre entre les codes d’une maison du XIXe siècle et une décoration design. Le résultat est sous nos yeux ! Ainsi, le choix des matériaux utilisés a été pensé avec soin afin de concevoir un décor personnalisé en accord ses envies ; une touche historique et un confort moderne.

Le voyage débute par la découverte de l’intérieur de la maison créole traditionnelle. Le salon, de style transition affiche un look raffiné, les fauteuils d’époque ont été recouverts d’un tissu contemporain de chez Pierre Frey. Un somptueux lustre en verre de Murano diffuse une lumière cristalline.

Jouxtant le salon, la cuisine, résolument moderne, équipée d’un plan de travail gris anthracite s’accordant à la perfection avec le mobilier arborant un pétillant rouge grenat, ne dépare nullement dans l’intérieur douillet de la case créole, authentique mais fonctionnelle.

La transition est toute trouvée pour basculer du côté de la salle à manger ; un sol en résine résolument design, une façade de verre, une grande table d’hôte métallique éclairée par une suspension au style industriel en matériau de récupération sans oublier les chaises au look fifties…pas de doute, ce petit jardin d’hiver coquet joue la carte contemporaine mais là encore la tradition affleure : la vue sur le feuillage d’un manguier, sur les feuilles dentelées d’un majestueux latanier bleu nous rappelle le cadre d’antan.

Autre pièce remarquable de l’espace outdoor de cette magnifique villa créole , la piscine, un long couloir de natation offre des reflets moirés à l’image des bassins qu’un promeneur peut contempler au gré de ses randonnées au cœur de l’île.

Placée face à la rue, la varangue, lieu de représentation et d’apparat, est ouverte sur un jardin où couleurs et senteurs s’épousent merveilleusement ; roses de porcelaine, massifs d’hibiscus, arbres fruitiers et frangipaniers dont les fleurs parfument l’allée. A l’abri du soleil et de la pluie, un salon confortable en rotin posé sur un sol carrelé en damier noir et blanc accueille avec élégance les hôtes de passage sans tomber dans la démesure.

Comme un clin d’œil contemporain, à deux pas de la maison créole, un bâtiment dont les volumes modernes s’ornent par endroits de fines lames de bardage forme un continuum où l’on chemine dans le temps et les styles architecturaux. Trois suites spacieuses se partagent cet espace hors du temps, elles offrent confort et sérénité aux visiteurs en quête de lâcher-prise.

Une chambre au sein de la maison traditionnelle bénéficie de larges ouvertures sur la varangue. Une douce ambiance créole ravivée par un brin de modernisme, la Villa Marie Lucie a trouvé la recette idéale pour faire d’une case d’antan une habitation où il fait bon vivre.