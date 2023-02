Une case Tomi dans un écrin de nature

« Nous avons voulu laisser au lieu son identité créole, j’ai eu un véritable coup de cœur pour cette maison à taille humaine face à ce somptueux panorama » poursuit Lili lovée dans un canapé d’extérieur.

Le sol qui habille le salon, la varangue et la cuisine donne le ton ! En marbre d’Italie ilservait autrefois à lester les cales des navires à voile.

La maison est réchauffée d’un mobilier métissé ; quelques fauteuils créoles, des tapis persans et de nombreux objets chinés. Deux soldats de l’armée de Xiang, un Mahjong, des vases en porcelaine, un lit baldaquin, une table basse en bois sculpté, des armoires de mariage nous entraînent dans l’univers de l’empire du milieu.

La piscine et la ravine sont l’unique et merveilleux horizon de la chambre épurée de Lili et Bernard ; la moustiquaire immaculée du lit et le plancher en Iroko signent un décor élégant et apaisant.