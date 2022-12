Lionel Perrot, artiste peintre contemporain

Et c’est au creux de son atelier que l’enfance de Lionel se dessine et se colore, dans le fatras passionné des canevas et des tubes.

Les couleurs, pinceaux, couteaux, le fuseau et l’huile deviennent très tôt le terrain de jeu du petit garçon. Et c’est avec un autoportrait réalisé dans l’ignorance de ses 6 ans que sa vocation prend vie… même s’il l’ignore alors encore. Il lui faudra attendre une trentaine d’années et une carrière qui s’est conformée dans le milieu de la finance avant que n’éclate au grand jour son talent. Et alors que le monde est bouleversé par la pandémie, Lionel prend une décision : il devenir ce dont pourquoi il se sent intimement voué : l’art. Il installe son atelier, y accroche ses toiles, attrape ses teintes et se met à l’œuvre.

Il est libre l’artiste !

Il est tout naturellement porté par son père, par KhoKho et d’autres grands peintres abstraits, autant que par les Mangas, ces histoires dessinées japonaises (littéralement « images dérisoires ») dont il raffole. Et dans cette épopée, il multiplie les approches, et s’attache notamment au « pouring », cette singulière technique de la peinture liquide appliquée sur la toile et du goutte-à-goutte que l’on reconnait aisément chez Pollock. Il use aussi de l’acrylique, qu’il affectionne particulièrement pour son séchage rapide, tandis que l’aérographe et le couteau opposent les rendus et et lui permettent de superposer les textures…