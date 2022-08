Entre terre et mer, Florence Bonnevie

Haute en couleur, la tête habillée d’un foulard chamarré, son rire déferle comme une vague le long des murs de son petit atelier, « pinceaux et mirettes », dans lequel elle s’est depuis peu installée. Une table, deux bancs, les mains dans l’argile elle transmet à Sarah sa passion pour la terre… Car « le bonheur ne vaut que s’il est partagé ».

L’art comme un vaste terrain de Je

Tout commence un peu comme dans un conte fantastique, il y a bien des années dans un village de l’autre côté de l’Atlantique. Une rencontre inattendue vient traverser sa vie.

Dans une petite échoppe trublionne et hors du temps, Jean Gérard Carrère, le Duffy bordelais, chuchote à son oreille : «vous avez ce qui est rare chez l’artiste : la divinité ! Travaillez, prenez de la peine, mais je vous prie ! peignez avec le cœur et sans mercantilisme. Portez haut ce supplément d’âme, dont le monde a besoin ». Forte de ce compliment Florence s’attelle à ces pinceaux. La mer est son terreau. Elle devient tour à tour les vagues, le vent, le ciel et ses nuages. La toile et elle ne font plus qu’un. Elle choisit l’huile qui requiert « Patience et longueur de temps font plus que force et rage ». Peu à peu le format s’allonge et la matière sculpte l’horizon. Debout devant son chevalet elle considère son œuvre…