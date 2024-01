Jo’M, À fleur de métal

De même pour les êtres humains que je vais me contenter de symboliser par l’image d’un corps sans visage, souvent avec un seul bras, moitié homme, moitié rêve, dans un état d’incomplétude et d’inachevé. Je veux cultiver cette part d’imagination pour ne rien figer. »

Nul besoin non plus de travail préparatoire au dessin, c’est la forme que Jo’M a en tête qui va guider son façonnage des pièces de récupération, souvent imposantes et qu’il transporte sur remorque quand il doit les amener chez un client. Outre les plaques de métal, boulons et clous, en quantité, fournissent la matière première. Ses outils : deux marteaux (dont l’un créé par l’artiste lui-même), un découpeur plasma, une scie circulaire, un poste à souder, ainsi qu’une petite bouteille de gaz pour faire chauffer le métal.