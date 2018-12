Rhum J.M Multimillésime élu Rhum Agricole de l’année !

Rhum J.M Multimillésime 2002-2007-2009 vient d’être élu « Rhum Agricole de l’année » par le magazine Caribbean Journal !

Comme le précise si bien le magazine « Rhum J.M Multimillésime, est un assemblage des millésimes 2002, 2007 et 2009, et probablement le meilleur rhum agricole que vous n’ayez jamais goûté ! C’est un chef-d’œuvre, un must pour tous les collectionneurs, et un spiritueux inégalable – et pour une distillerie comme celle de Rhum J.M, ça prend tout son sens ».

Vous pouvez retrouver tout le palmarès des « Rum Awards 2018 » de Caribbean Journal ici : https://www.caribjournal.com/2018/12/14/rum-journal-the-rum-awards-2018/2/#movescroll