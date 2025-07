Contrat de capitalisation : l’outil fiscal complémentaire à l’assurance vie

Souvent oublié au profit de l’assurance vie, le contrat de capitalisation est pourtant l’un des outils d’épargne les plus efficaces pour qui souhaite optimiser sa fiscalité et organiser sa transmission. Trop peu connu, il présente des avantages spécifiques qui en font un véritable complément, et non un concurrent, à l’assurance vie.

Contrat de capitalisation et fiscalité successorale

Contrairement à l’assurance vie, le contrat de capitalisation ne bénéficie pas de l’abattement spécifique de 152 500 € par bénéficiaire en cas de décès. Il est intégré à la succession comme tout autre bien.

Cependant, et c’est là un avantage majeur, les héritiers peuvent conserver le contrat et ainsi bénéficier de son antériorité fiscale, un levier précieux dans la gestion patrimoniale à long terme.

Une fiscalité avantageuse sur les plus-values ...