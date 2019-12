Le Club Med « La Caravelle » a vu le jour en 1973 sur l’une des plus belles plages de Sainte-Anne, sur la côte sud de Grande-terre. Cette année, le resort s’est transformé pour offrir à ses GM (« Gentils Membres ») de nouvelles expériences ! Parmi elles, on découvre la création d’un havre de paix exclusivement dédié aux adultes, face à la mer : Oasis Zen.

Une nouvelle offre qui ravira donc les couples en quête de quiétude et de bien-être. Au coeur de l’Oasis Zen, découvrez 12 Suites & 30 chambres Deluxe au design épuré, réparties sur 9 bungalows. A cela s’ajoutent de nouveaux espaces dédiés au ressourcement et à la relaxation : détendez-vous dans une atmosphère sereine autour de la piscine à débordement qui surplombe la mer. Profitez également de son couloir de nage ou de son bain à remous et de son coin de sable blanc privilégié. Laissez-vous hâler sur un lit confortable dans le solarium…





Pour ceux qui préféreront se reposer dans leur chambre, véritable sérénité aux couleurs végétales et camaïeux de bleu, ils pourront se prélasser dans leur baignoire en contemplant la plage derrière la baie vitrée qui laissent pénétrer la lumière et nature environnante…

© Club Med La Caravelle