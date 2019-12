Les conseils pour bien choisir son linge de lit !

Choisir la bonne matière

Un linge de lit de qualité est réalisé à partir d’une matière première de premier choix. À cet effet, il faut oublier les matières synthétiques telles que le polyester, certes beaucoup plus accessibles mais bien moins confortables et durables dans le temps. Il est préférable de miser plutôt sur une matière naturelle, et pour cela rien de tel que le coton, pour un linge qui respire, facile d’entretien.

Mais attention tous les cotons ne se valent pas : le coton égyptien ou un coton 100% longues fibres sont idéaux car ils permettent de garantir au linge de lit, longévité et robustesse. Cela signifie que le coton a préalablement été peigné pour éliminer les fibres de coton les plus courtes susceptibles de boulocher ou de mal vieillir.

Choisir la bonne couleur

Cela peut sembler être un détail mais la couleur de de la parure de lit joue un rôle très important sur la qualité du sommeil !

Que ce soit des modèles unis ou à motifs, les pros du feng shui le savent : les couleurs chaudes (rouge et jaune en particulier) ne sont pas les bienvenues dans une chambre à coucher. Elles augmentent la pression sanguine, le rythme cardiaque et la température du corps.

Il est préférable d’opter pour le bleu (la couleur sédative entre toutes), le blanc (la plus sereine), le violet (la plus spirituelle et méditative) le gris ou le beige. Et si le rose est tendance, il est mieux de le choisir dans une déclinaison très pâle, pour un effet relaxant.

Penser à l’entretien

Lorsque l’on choisit une parure de lit, il est aussi important de réfléchir à la question de l’entretien. En effet, le linge de lit nécessite un lavage fréquent tous les 7 à 10 jours afin d’éliminer les bactéries et éventuels acariens, d’où l’importance d’opter pour une qualité supérieure. En misant sur de la percale de coton, non seulement le tissu résistera aux températures de lavage les plus élevées mais il s’adoucira au fur et à mesure des lavage ce qui en fait le linge de lit privilégié des plus grands hôtels dans le monde.

Source & Photo © www.greige.fr