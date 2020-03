RITUELS BEAUTÉ D’UN MARIAGE AU NATUREL

Vous vous mariez dans quelques mois, peut-être quelques semaines, quelques jours, et comme toutes les mariées, vous voulez un teint radieux et éclatant, en accord avec la joie que vous ressentirez le jour J. C’est le rêve de chaque mariée d’avoir cette lumière de l’intérieur le jour de son mariage et avec l’aide de quelques rituels de beauté vous serez en mesure d’atteindre cela. Suivez ces conseils, et vous aurez l’air plus magnifique que jamais.

Quelques mois avant le jour J

Beauté intérieure

Un teint radieux se travaille de l’intérieur vers l’extérieur, grâce à l’alimentation saine. Sachant que la préparation d’un mariage est stressante, prendre les devants et éviter les craquages de sucre, fritures et autres boissons sucrées ou alcoolisées vous aidera à garder une belle peau, un mental équilibré et mine de rien, à garder ou retrouver la ligne.

Etape 1 : virez bonbons, barres de chocolat, biscuits, jus et sodas de votre maison. Ni dans le placard, ni dans le frigo. Au supermarché, remplissez votre caddie de fruits et légumes à la place de ces sucreries.

Etape 2 : buvez beaucoup d’eau, de tisanes aux plantes diurétiques, à la citronnelle, à l’orthosiphon ou à la groseille pays. Mélanger 1 cuillère à café de plantes séchées à une tasse d’eau bouillante, à infuser 5 à 10 minutes, à couvert. Boire dans la journée, chaud ou froid, loin des repas.

Etape 3 : Deux ou trois fois par semaine, faites un mélange de jus de légumes frais avec 1 betterave, 1 morceau d’ananas, 2 carottes et la moitié d’une grenade. Ce jus est magique. Il promeut un teint frais et lumineux et est super pour nettoyer votre organisme de l’intérieur et la réduire les cernes aussi.

Quelques semaines avant le jour J

Routine au naturel

Passer à une routine de beauté naturelle, avec des produits qui ne causent aucun dommage à la peau et aux cheveux est un must. Plus important encore, ils sont exempts de conservateurs qui sont très toxiques. Donc, désintoxication de votre corps en suivant un régime de beauté tout naturel au moins quelques mois avant le mariage. Vous verrez certainement une différence visible.

Préservez un teint harmonieux

Ne jamais faire l’impasse sur l’écran solaire pour éviter les taches d’hyperpigmentation inutiles. Il existe des écrans solaires pour le visage avec des ingrédients naturels comme des filtres UV garantis sans nanoparticules, à base de minéraux naturels. Cela vous protégera des rayons du soleil pendant que vous faites des achats de dernière minute de mariage.

Une peau de bébé

Il convient d’exfolier votre peau régulièrement. Cela active le renouvellement cellulaire et la microcirculation pour une peau soyeuse. Le brossage à sec est une technique qui fait merveille. Pour cela, vous devez vous brosser la surface de votre corps avec une brosse en poils souples naturels, du bas vers le haut et vers les zones de ganglions lymphatiques. Faites cela juste avant d’entrer sous la douche. Ce brossage aide à éliminer les toxines en améliorant la circulation de la lymphe. Cela contribue au bien-être global. Tout produit illuminateur, hydratant, ou huile pailletée que vous utiliserez le jour de votre mariage, ressortira beaucoup plus, pour un effet Waouh ! De plus, votre peau sera déjà préparée pour votre lune de miel.

Bougez et Détressez

Les préparatifs de mariage peuvent générer un peu de stress et l’activité physique est un excellent moyen de se détendre. Rejoignez un cours de yoga, allez courir ou faire de la danse en extérieur ou dans un studio avec une ambiance et des personnes agréables. La transpiration aide votre corps à se débarrasser des toxines et l’exercice libère des endorphines qui vous font vous sentir heureux et positif. Faites-vous masser régulièrement, seul(e) ou en couple. Certaines praticiennes vous reçoivent au bord de la rivière, pour ajouter le son apaisant de l’eau à ce moment de pur bonheur. Profitez-en ! La clé est de se détendre, relâcher votre corps et prendre une grande respiration et OUBLIER tout pendant quelques minutes.

Le jour J

Pour votre peau misez sur une hydratation maximale Appliquez ce masque au concombre : mélangez du concombre réduit en purée, un peu de yaourt nature bio et du miel local. Appliquez sur le visage et le décolleté, laissez agir un moment.

Brisez la glace

Ensuite passez quelques glaçons sur votre visage. Ce petit geste va resserrer vos pores, dégonflera le visage, et réduira les rougeurs et les boutons. Insistez sur le contour des yeux, cela vous aidera à augmenter la circulation sanguine autour de cette zone et vous aurez cette lueur naturelle « éclairée de l’intérieur ». La glace aide également à diminuer les poches.

Ne pas trop stresser

Votre jour J est arrivé. Vous avez planifié encore et encore, mais sachez que tout ne va pas se passer parfaitement. Il y aura quelques pépins ici et là qui doivent arriver, alors pratiquez le lâcher prise. Quelques mois après le mariage, quand vous regarderez en arrière, vous allez juste sourire et être étonné(e) de voir comment tout s’est déroulé en beauté.

Texte : © Vanessa Meril-Mamert – Photos : © Unsplash